Francesco Bovi omaggia Mr Volare con “Modugno a modo mio”

BARI - Da venerdì 3 luglio disponibile in pre-order su iTunes e su tutte le piattaforme digitali dal prossimo 10 luglio “Modugno a modo mio part 1” di Francesco Bovì, tenore pugliese e già primo tenore del coro del Teatro dell’Opera di Roma, che rientra nel progetto discografico Modugno a modo mio, un percorso musicale dedicato a dodici brani di Domenico Modugno reinterpretati in chiave crossover-pop.L’iniziativa, ideata in vista del centenario di Mr. Volare, prevede una serie di pubblicazioni tra luglio e settembre. Ognuna proporrà dei brani iconici del grande cantautore. In questa prima uscita sono proposti “Vecchio frack”, “Meraviglioso”, Chi si vuol bene come noi”, “La donna riccia”.Francesco Bovì – all’ anagrafe Francesco Bovino –, nato a Polignano a Mare e cresciuto in una famiglia di musicisti, porta in questo lavoro la sua lunga esperienza maturata sui palcoscenici italiani e internazionali, oltre che nelle collaborazioni con direttori e interpreti di fama mondiale. La sua voce, riconosciuta per eleganza e versatilità, restituisce nuova luce ai capolavori modugniani, con particolare attenzione ai brani meno noti del repertorio del cantautore pugliese. Specializzato nei ruoli da tenore di grazia e di operetta – Bovì ha calcato teatri nazionali e festival internazionali in Slovacchia, Scozia, Giappone, Russia, Oman e Australia. Nel 1997 ha riportato alla luce e interpretato un inedito di Tito Schipa. Ha ricoperto all’opera di Roma il ruolo di tenore solista nel Pulcinella di Stravinsky e a numerosi concerti, tra cui nel 2008 le celebrazioni dedicate a Modugno nella sua città natale per il cinquantenario della canzone “Nel Blu dipinto di Blu”. La sua attività comprende anche cinema e televisione: ha inciso colonne sonore – tra cui Magnum Factum per Pupi Avati – e prestato la voce in film come Il Padrino III, Il talento di Mr. Ripley accanto a Matt Damon, oltre che in produzioni di Zeffirelli, Olmi e De Crescenzo. Ha collaborato con Pino Daniele e partecipato a programmi RAI, tra cui Linea Blu. Nel 2011 ha ricevuto il Premio alla Cultura del Comune di Polignano a Mare. Oggi svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, con ampio consenso di pubblico e critica.L’intero progetto “Modugno a modo mio” vede la partecipazione di una squadra di professionisti: arrangiamenti di Fabio Barnaba, produzione di studio Giuseppe Di Gioia, chitarre di Gianni Laterza, batteria di Mimmo Campanale, tromba di Francesco Gravina e cori di Rossella Vinci. A completare l’opera, l’artwork della pittrice Sonia Abbatepaolo, che ha realizzato un dipinto originale raffigurante la statua di Modugno nella cornice di Polignano a Mare.Il progetto sarà presentato mercoledì 8 luglio a Polignano a mare in uno degli appuntamenti del festival “Il libro Possibile”. L’incontro prevede un’intervista e quattro interventi musicali su base: tre brani tratti dal primo EP e un’anticipazione della seconda uscita.