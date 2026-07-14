Adelfia, grande attesa per l'“Oscar del Libro”: arriva il professor Vincenzo Schettini con la direzione artistica di Manila Gorio



Adelfia si prepara ad accogliere la settima tappa del prestigioso Premio Nazionale "Oscar del Libro", con la direzione artistica di Manila Gorio, che vedrà protagonista l'amatissimo divulgatore scientifico e professore Vincenzo Schettini. Adelfia si prepara ad accogliere la settima tappa del prestigioso Premio Nazionale "Oscar del Libro", con la direzione artistica di Manila Gorio, che vedrà protagonista l'amatissimo divulgatore scientifico e professore Vincenzo Schettini.





L'imperdibile appuntamento, a ingresso libero, si terrà domani, mercoledì 15 luglio alle ore 20:00, nella suggestiva cornice di Corso Umberto I.





La cultura fa tappa ad Adelfia





La rassegna guidata da Manila Gorio porta nel cuore della cittadina un'occasione unica per unire il piacere della lettura, l'intrattenimento e il sapere scientifico. Il professore più celebre d'Italia travolgerà il pubblico con la sua inconfondibile energia, dimostrando a grandi e piccoli come la fisica possa diventare una materia entusiasmante e accessibile a tutti.