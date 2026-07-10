Adp, nei primi sei mesi superati i 5 milioni di passeggeri: il volo Bari–New York oltre quota 11mila

BARI – Prosegue la crescita del traffico aereo negli aeroporti pugliesi. Nei primi sei mesi del 2026 i passeggeri transitati negli scali di Bari, Brindisi e Foggia hanno superato quota 5 milioni, confermando il trend positivo di Aeroporti di Puglia e rafforzando il ruolo della rete aeroportuale regionale nel panorama nazionale.Secondo i dati diffusi il 10 luglio 2026, il totale dei passeggeri in arrivo e partenza ha raggiunto 5.718.958 unità, con una crescita del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un incremento che testimonia la forte attrattività della Puglia sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale.Giugno trainato dai collegamenti internazionaliParticolarmente significativo l’andamento del traffico internazionale nel solo mese di giugno. Lo scalo di Aeroporto di Brindisi ha registrato un aumento del 24,36%, raggiungendo 152.910 passeggeri, mentre Aeroporto di Bari ha segnato un +18,7% con 544.001 passeggeri sulla linea internazionale.Complessivamente, nel mese di giugno, i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia sono stati 1.302.050, contro 1.148.235 registrati nello stesso mese del 2025. Un balzo in avanti che conferma la forte domanda di mobilità aerea verso la regione, sostenuta sia dal turismo sia dai viaggi d’affari.Il collegamento con New York supera gli 11mila passeggeri A contribuire al positivo andamento del traffico passeggeri è anche il collegamento diretto Bari–New York operato da United Airlines. Dall’avvio della rotta ad oggi il volo ha infatti superato quota 11.000 passeggeri, confermando il crescente interesse del mercato per il collegamento transatlantico.Il risultato evidenzia la capacità della rotta di intercettare una domanda sempre più consistente, sia da parte dei viaggiatori pugliesi sia dei passeggeri provenienti dagli Stati Uniti. Un dato che, sottolineano da Aeroporti di Puglia, rappresenta un ulteriore segnale del forte apprezzamento del mercato per il collegamento e del suo contributo alla crescita complessiva dello scalo barese.La Puglia consolida il proprio ruolo nel traffico aereo nazionaleI numeri del primo semestre 2026 confermano dunque la solidità del sistema aeroportuale pugliese, che continua a registrare incrementi a doppia cifra e a rafforzare la propria presenza nelle reti di collegamento nazionali e internazionali. Con oltre 5,7 milioni di passeggeri movimentati nei primi sei mesi dell’anno e con il successo del collegamento diretto con New York, la Puglia si candida a chiudere il 2026 con risultati record per il traffico aereo regionale.