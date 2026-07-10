Le Due Bari 2026, al via la rassegna estiva: 219 eventi gratuiti in tutti i quartieri della città

BARI – Torna “Le Due Bari”, il grande programma culturale promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, che dal 10 luglio al 31 agosto 2026 porterà 219 eventi gratuiti in tutti i quartieri della città, con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile e di prossimità.Presentata a Palazzo di Città alla presenza delle presidenti dei cinque Municipi, dei loro delegati e degli operatori culturali coinvolti, la nuova edizione conferma la vocazione del progetto: portare teatro, musica, danza, spettacolo viaggiante e laboratori nelle periferie, trasformando piazze, parchi e spazi pubblici in palcoscenici a cielo aperto.Oltre duecento appuntamenti tra spettacoli e laboratoriIl cartellone prevede 219 iniziative gratuite, frutto di 19 progetti selezionati attraverso un bando pubblico. In programma 127 spettacoli tra concerti, teatro, cabaret, danza e intrattenimento e 92 giornate di laboratorio, dedicate alla formazione, alla partecipazione e al coinvolgimento della cittadinanza.L’iniziativa punta a coinvolgere tutte le fasce d’età, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e alle persone con disabilità, attraverso attività educative e percorsi artistici diffusi nei cinque Municipi.Cultura accessibile a tuttiUno degli elementi distintivi dell’edizione 2026 è il forte investimento sull’accessibilità. Ben 88 appuntamenti saranno infatti arricchiti dalla presenza di interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS), audioguide, sottotitoli, videoproiezioni e strumenti multimediali pensati per consentire la partecipazione delle persone con diverse disabilità.L’obiettivo è quello di garantire un’offerta culturale realmente inclusiva, eliminando le barriere che spesso limitano l’accesso agli eventi.Romano: “La cultura deve arrivare sotto casa”«Secondo i dati Eurostat, un italiano su due non ha mai partecipato a un’iniziativa culturale – ha dichiarato l’assessora alle Culture Paola Romano –. Per questo vogliamo continuare a portare musica, teatro, danza e spettacolo dal vivo negli spazi pubblici, vicino alle case delle persone, in modo gratuito e accessibile».Romano ha inoltre ricordato che il Comune ha deciso di incrementare le risorse disponibili, quasi raddoppiando il finanziamento iniziale del progetto, con l’obiettivo di offrire durante tutta l’estate almeno un appuntamento culturale quotidiano in ogni quartiere.Oltre un milione di euro per il progettoL’edizione 2026 di “Le Due Bari” dispone di un finanziamento complessivo di 1.075.565,73 euro. Di questi, 566.165,73 euro provengono dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, mentre 509.400 euro sono stati stanziati dal Comune di Bari attraverso i fondi del POC Metro 2014-2020.Diciannove progetti per animare tutta la cittàSaranno 19 gli operatori culturali protagonisti della rassegna, con festival e iniziative dedicate alla musica, al teatro, alla danza, al circo contemporaneo e alle arti performative. Tra i progetti figurano, tra gli altri, A-Riva Festival, Bari Guitar Fest, Levante International A Cappella Festival, La Ghironda Festival, Confini Labili, Oltremare, Response Festival, Danza che ti passa, Nelle sere blu d’estate, R…estate a Bari, oltre alle rassegne dedicate alla musica sinfonica, al tango e al teatro diffuso.Molti degli appuntamenti proporranno prime nazionali e regionali, con la partecipazione di artisti italiani e internazionali e un fitto calendario di laboratori, incontri e attività formative.Con “Le Due Bari 2026” il Comune conferma così una delle più importanti iniziative culturali dell’estate cittadina, puntando su una programmazione diffusa capace di unire centro e periferie e di fare della cultura uno strumento di inclusione, partecipazione e rigenerazione urbana.