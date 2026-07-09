Affitti brevi, La Ghezza: “Dalle audizioni emerge la necessità di regolamentare un settore in forte espansione”

BARI – Prosegue in IV Commissione regionale il confronto sul disegno di legge dedicato agli affitti brevi. Al termine del primo ciclo di audizioni, la capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria La Ghezza ha evidenziato come sia emersa in maniera condivisa la necessità di introdurre una regolamentazione del settore, considerato il costante aumento del fenomeno in Puglia.«Il percorso di audizioni iniziato in IV Commissione è molto utile per ascoltare tutti coloro che sono coinvolti direttamente: operatori del turismo, amministratori locali e associazioni», ha dichiarato La Ghezza a margine della seduta dedicata all’esame del ddl sulle locazioni turistiche.Secondo l’esponente pentastellata, il provvedimento rappresenta una risposta attesa a un fenomeno che sta producendo effetti rilevanti sul mercato immobiliare, sullo sviluppo del territorio e sulla qualità della vita dei residenti. «Oggi tutti gli auditi hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione del settore e di maggiori controlli», ha sottolineato.Nel corso delle audizioni è stata inoltre evidenziata l’esigenza di un aggiornamento costante dei dati e della realizzazione di una mappatura intercomunale, così da monitorare le diverse caratteristiche del fenomeno nelle province pugliesi.Tra i soggetti ascoltati anche ANCI, che ha chiesto indicazioni più precise e linee guida per l’applicazione della futura normativa.Le audizioni proseguiranno la prossima settimana e diversi partecipanti hanno già trasmesso contributi scritti alla Commissione. «Solo attraverso un confronto aperto e costruttivo potremo definire regole equilibrate per il nostro territorio», ha concluso La Ghezza. «L’obiettivo è creare un quadro normativo che tuteli gli equilibri economici e sociali, garantendo al tempo stesso un’offerta turistica di qualità».