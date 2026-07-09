Affitti brevi, La Ghezza: “Dalle audizioni emerge la necessità di regolamentare un settore in forte espansione”
«Il percorso di audizioni iniziato in IV Commissione è molto utile per ascoltare tutti coloro che sono coinvolti direttamente: operatori del turismo, amministratori locali e associazioni», ha dichiarato La Ghezza a margine della seduta dedicata all’esame del ddl sulle locazioni turistiche.
Secondo l’esponente pentastellata, il provvedimento rappresenta una risposta attesa a un fenomeno che sta producendo effetti rilevanti sul mercato immobiliare, sullo sviluppo del territorio e sulla qualità della vita dei residenti. «Oggi tutti gli auditi hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione del settore e di maggiori controlli», ha sottolineato.
Nel corso delle audizioni è stata inoltre evidenziata l’esigenza di un aggiornamento costante dei dati e della realizzazione di una mappatura intercomunale, così da monitorare le diverse caratteristiche del fenomeno nelle province pugliesi.
Tra i soggetti ascoltati anche ANCI, che ha chiesto indicazioni più precise e linee guida per l’applicazione della futura normativa.
Le audizioni proseguiranno la prossima settimana e diversi partecipanti hanno già trasmesso contributi scritti alla Commissione. «Solo attraverso un confronto aperto e costruttivo potremo definire regole equilibrate per il nostro territorio», ha concluso La Ghezza. «L’obiettivo è creare un quadro normativo che tuteli gli equilibri economici e sociali, garantendo al tempo stesso un’offerta turistica di qualità».
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