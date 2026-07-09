Festival della Valle d’Itria, presentata in Regione la 52ª edizione: dal 14 luglio al 2 agosto Martina Franca capitale della musica

BARI – È stata presentata questa mattina in Regione Puglia la 52ª edizione del Festival della Valle d’Itria, in programma a Martina Franca dal 14 luglio al 2 agosto 2026. La storica rassegna, organizzata dalla Fondazione Paolo Grassi, torna con un cartellone dedicato al tema “Mediterraneo. Culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie”, affidato alla direzione artistica della compositrice Silvia Colasanti.Il Festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, di Puglia Promozione, della Provincia di Taranto, del Comune di Martina Franca e del Comune di Cisternino.L’inaugurazione è in programma martedì 14 luglio, alle ore 21, nel cortile di Palazzo Ducale di Martina Franca, con un dittico composto da “Pulcinella” di Igor Stravinskij e “La favola di Orfeo” di Alfredo Casella. Le repliche sono previste il 26, 29 luglio e il 1° agosto.Ad anticipare l’avvio ufficiale della manifestazione sarà, come da tradizione, la rassegna “In Orbita”, in programma dal 10 al 12 luglio nelle piazze e nelle contrade di Martina Franca, con una serie di appuntamenti gratuiti pensati per coinvolgere il territorio.Nel corso della conferenza stampa, l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, ha definito il Festival della Valle d’Itria «un fiore all’occhiello della programmazione culturale della Regione Puglia», evidenziando il ruolo svolto dalla Fondazione Paolo Grassi nella ricerca e nella valorizzazione di opere rare del repertorio belcantistico.«Riuscire a essere originali e innovativi lavorando con la tradizione non è impresa facile, ma a Martina Franca lo fanno da più di mezzo secolo, sempre fedeli a sé stessi e proponendo ogni anno qualcosa di nuovo», ha dichiarato l’assessora, sottolineando anche l’attenzione del Festival ai temi della sostenibilità ambientale e della tutela del contesto paesaggistico che ospita la manifestazione.Il Festival della Valle d’Itria si conferma così uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi dell’estate pugliese, capace di coniugare ricerca musicale, valorizzazione del patrimonio operistico e promozione del territorio, richiamando ogni anno appassionati e visitatori da tutta Italia e dall’estero.Il programma completo della 52ª edizione è disponibile sul sito ufficiale del Festival.