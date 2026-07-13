AgìmusFestival, a Mola arriva Tony Hadley: l’ex voce degli Spandau Ballet in concerto con “An Englishman in Italy”

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Il 17 luglio all’Arena Castello uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese. Sul palco i grandi successi degli anni Ottanta e i brani del nuovo album If I Can Dream

Quarantacinque anni di carriera racchiusi in una voce che ha segnato un’epoca. Tony Hadley, storico frontman degli Spandau Ballet, sarà protagonista venerdì 17 luglio alle ore 21.30 all’Arena Castello di Mola di Bari con il tour “An Englishman in Italy”, appuntamento in esclusiva regionale dell’AgìmusFestival diretto da Piero Rotolo.

Un concerto pensato come un viaggio musicale attraverso passato e presente, tra la stagione d’oro del new romantic e le nuove sonorità che hanno caratterizzato il percorso solista dell’artista britannico. Una serata nella quale nostalgia e contemporaneità si incontreranno in uno spettacolo energico e coinvolgente.

Ad accompagnare Hadley ci sarà la The Fabulous TH Band, formazione con cui il cantante ha costruito negli anni una solida intesa artistica. Una collaborazione capace di valorizzare la potenza della sua voce e la dimensione live di un repertorio che continua a coinvolgere pubblici di ogni generazione.

Il tour arriva dopo la pubblicazione, nel 2025, dell’album “If I Can Dream”, un progetto che conferma la capacità dell’artista di rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità musicale. Dopo le atmosfere eleganti e swing del precedente “The Mood I’m In”, il nuovo lavoro propone sonorità più incisive e moderne, senza rinunciare al timbro caldo e inconfondibile che ha reso Hadley una delle voci più riconoscibili del pop internazionale.

Sul palco troveranno spazio i nuovi brani insieme ai grandi classici che hanno fatto la storia degli Spandau Ballet, gruppo simbolo degli anni Ottanta e rivale storico dei Duran Duran nella scena musicale britannica dell’epoca.

Non mancheranno dunque canzoni entrate nell’immaginario collettivo come “True”, “Gold” e “Through the Barricades”, capaci ancora oggi di emozionare milioni di ascoltatori. A queste si aggiungeranno i brani della carriera solista e alcune reinterpretazioni che da sempre rappresentano uno degli elementi distintivi dei concerti di Hadley.

Classe 1960, Tony Hadley ha costruito una carriera internazionale iniziata con gli Spandau Ballet, protagonisti di un successo planetario con oltre 25 milioni di dischi venduti, per poi proseguire con un percorso solista caratterizzato da album apprezzati dal pubblico e dalla critica. Tra i suoi lavori più significativi figurano “Talking to the Moon”, celebrato anche da BBC Radio 2, e il singolo “Obvious”.

Nel corso degli anni l’artista ha calcato alcuni dei palchi più prestigiosi al mondo, collaborando anche con orchestre sinfoniche e interpreti internazionali. Un percorso nel quale ha trovato spazio anche il forte legame con l’Italia, Paese al quale ha dedicato diverse collaborazioni musicali.

Tra queste spiccano il brano “Goodbye Malinconia” con Caparezza, “Fairytale of New York” con Nina Zilli e il duetto con Arisa sulle note di “Mi sento bene” durante il Festival di Sanremo 2019.

“An Englishman in Italy” nasce proprio da questo rapporto speciale con il pubblico italiano: non soltanto un tour, ma un omaggio a un Paese che Hadley ha raccontato attraverso la musica e nel quale continua a trovare un’accoglienza straordinaria.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket.

Info: 368.568412 e 393.9935266

Sito: www.associazionepadovano.it