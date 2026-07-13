Cybersicurezza, accordo tra ANCI Puglia e Polizia Postale per proteggere i Comuni pugliesi dagli attacchi informatici

BARI – Rafforzare la sicurezza digitale degli enti locali e creare una rete di prevenzione e risposta contro le minacce informatiche. È questo l’obiettivo delsottoscritto oggi nella sede dida, presidente di ANCI Puglia, e, dirigente del

Alla firma dell’accordo hanno partecipato sindaci e amministratori dei Comuni pugliesi, a testimonianza dell’importanza crescente della protezione delle infrastrutture digitali degli enti pubblici.

L’intesa nasce nell’ambito del progetto nazionale PRO-C2SI (Progetto per la Cyber sicurezza dei Comuni Italiani), sviluppato da ANCI in collaborazione con la Polizia di Stato e avviato con il protocollo nazionale siglato il 6 luglio 2023. L’obiettivo è potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei crimini informatici rivolti ai sistemi digitali e alle infrastrutture tecnologiche utilizzate dalle amministrazioni comunali.

Il protocollo introduce un modello strutturato di collaborazione per la tutela dei sistemi informatici considerati strategici per il funzionamento degli enti locali, in un contesto normativo in rapida evoluzione anche alla luce della direttiva europea NIS2, che punta a innalzare il livello comune di sicurezza informatica nell’Unione Europea.

Tra le azioni previste dall’accordo figurano la condivisione e l’analisi di informazioni utili a prevenire attacchi informatici e tentativi di accesso illecito, l’attivazione di canali di comunicazione rapidi per la gestione delle emergenze, il monitoraggio di vulnerabilità e minacce cyber, il supporto nell’individuazione dell’origine degli attacchi e lo sviluppo di attività formative rivolte al personale degli enti locali.

«La firma del Protocollo d’Intesa tra Polizia Postale e ANCI Puglia rappresenta un passo concreto per rafforzare la cybersicurezza dei Comuni pugliesi e tutelare la continuità dei servizi essenziali a beneficio dei cittadini», ha dichiarato la presidente di ANCI Puglia Fiorenza Pascazio.

«La collaborazione con la Polizia Postale, presidio fondamentale della legalità anche nello spazio digitale, consentirà di sviluppare un sistema di prevenzione, formazione e risposta agli incidenti sempre più efficace. È inoltre importante che le azioni previste dal Protocollo possano essere modulate in base alla dimensione demografica e alla dotazione tecnico-organizzativa dei Comuni, con particolare attenzione ai piccoli enti, affinché nessuna amministrazione resti indietro nel percorso di rafforzamento della sicurezza informatica», ha aggiunto.

Per il dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Puglia” Marco De Bartolis, l’accordo rappresenta un ulteriore passo nella tutela del patrimonio informatico degli enti locali.

«La stipula del Protocollo con ANCI Puglia rappresenta un ulteriore passo verso la tutela del perimetro informatico degli Enti Locali pugliesi, che sempre più intraprendono percorsi di transizione tecnologica erogando una molteplicità di servizi in formato digitale», ha spiegato De Bartolis.

«I sistemi informatici necessitano di adeguata protezione sia attraverso attività preventive e di analisi, sia in termini di incident response, oltre che per la tutela dei dati relativi all’identità digitale e personale che i cittadini affidano all’Ente», ha aggiunto.

Con la sottoscrizione del Protocollo prende dunque avvio un percorso di collaborazione permanente tra ANCI Puglia e Polizia Postale, finalizzato a rendere più sicuri i sistemi digitali dei Comuni pugliesi e garantire maggiore continuità e affidabilità ai servizi pubblici rivolti ai cittadini.