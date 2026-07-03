Al via 'Fasano Coast Shuttle': il nuovo servizio di trasporto notturno gratuito per collegare il centro, le frazioni e le marine



Dal 3 luglio al 30 agosto 2026, ogni venerdì, sabato e domenica, due corse integrate collegheranno Fasano, Pezze di Greco, Montalbano, Speziale e Pozzo Faceto con le località balneari di Torre Canne e Savelletri. Un’iniziativa sperimentale per incentivare la mobilità sostenibile, ridurre il traffico e garantire il rientro in sicurezza di giovani e turisti.





FASANO (BR) - Entra nel vivo l’estate fasanese con una novità sul fronte della mobilità e del turismo. L'Amministrazione Comunale di Fasano annuncia l’avvio ufficiale di “FASANO COAST SHUTTLE”, il nuovo servizio sperimentale di trasporto pubblico serale e notturno completamente gratuito. Il servizio, che prenderà il via venerdì 3 luglio e rimarrà attivo fino al 30 agosto 2026, opererà nei giorni di massima affluenza del fine settimana (venerdì, sabato e domenica) per coprire un itinerario circolare di circa 37 chilometri.





Il progetto nasce per rispondere a una precisa esigenza del territorio: estendere l'offerta di trasporto oltre i normali orari di linea (la cui ultima corsa è abitualmente prevista alle 20:30), permettendo così a residenti, turisti e soprattutto ai più giovani di raggiungere le località costiere e rientrare in totale sicurezza, senza la necessità di utilizzare mezzi privati. Il servizio è affidato alla ditta Autolinee LORUSSO s.r.l. e vede il fondamentale cofinanziamento della Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo.





«L’attivazione del "Fasano Coast Shuttle" rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità – spiega il sindaco Francesco Zaccaria -, frutto di una sinergia virtuosa tra pubblico e privato. Desidero ringraziare sentitamente la Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo per il fondamentale cofinanziamento e la sensibilità dimostrata verso il nostro territorio. Offrire un servizio di trasporto pubblico nelle ore serali e notturne è una risposta concreta a una reale esigenza strategica, pensata in particolar modo per dare ai nostri ragazzi la possibilità di spostarsi e divertirsi in totale sicurezza. Proprio perché si tratta di un servizio di trasporto pubblico completamente gratuito, l'Amministrazione confida nella massima collaborazione di tutti gli utenti: invitiamo ognuno a mantenere a bordo comportamenti corretti, rispettosi e responsabili, elementi indispensabili a tutela della sicurezza, del decoro e del perfetto funzionamento di questo nuovo servizio»





L'Assessore ai Trasporti Pubblici e alla Mobilità, Cecilia Saladino, ha espresso grande soddisfazione per

l'approvazione del provvedimento: «Con il 'Fasano Coast Shuttle' diamo una risposta concreta e immediata alle richieste della nostra comunità e dei tantissimi visitatori che scelgono la nostra costa. Questo servizio gratuito non solo agevolerà gli spostamenti verso le nostre marine di Torre Canne e Savelletri, ma rappresenta una scelta strategica per la sicurezza stradale dei nostri ragazzi, consentendo loro di rientrare a casa a tarda notte in tutta tranquillità. Al contempo, sfoltiremo il traffico veicolare e ridurremo la pressione sui parcheggi costieri, a totale vantaggio dell’ambiente e della vivibilità del nostro splendido territorio».





Il piano di trasporto prevede due partenze per l'andata verso la costa e due per il ritorno, con fermate intermedie nelle principali frazioni:





CORSE ANDATA:

- Fasano (Partenza): ore 21:20 | ore 22:30

- Pezze di Greco: ore 21:30 | ore 22:40

- Montalbano: ore 21:45 | ore 22:55

- Speziale: ore 21:50 | ore 23:00

- Pozzo Faceto: ore 21:55 | ore 23:05

- Torre Canne: ore 22:00 | ore 23:10

- Savelletri: ore 22:10 | ore 23:20

- Fasano (Arrivo): ore 22:25 | ore 23:35





CORSE RITORNO:





- Fasano (Partenza): ore 23:40 | ore 00:50

- Savelletri: ore 23:55 | ore 01:05

- Torre Canne: ore 00:05 | ore 01:15

- Pozzo Faceto: ore 00:10 | ore 01:20

- Speziale: ore 00:15 | ore 01:25

- Montalbano: ore 00:20 | ore 01:30

- Pezze di Greco: ore 00:35 | ore 01:45

- Fasano (Arrivo): ore 00:45 | ore 01:55





L'Amministrazione comunica inoltre che, per facilitare l'accesso al servizio, è in fase di implementazione una piattaforma digitale (accessibile da qualsiasi smartphone e browser) che consentirà ai cittadini di visionare i dettagli del servizio.