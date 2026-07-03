'PGK Circus': ad AppiAnticA motori, simulatori e la sfida con Giancarlo Fisichella



Dall'11 luglio al 6 settembre, il parcheggio e la galleria si trasformeranno nel cuore pulsante del divertimento itinerante italiano, con simulatori di guida di ultima generazione, un'innovativa pista go-kart per adulti e bambini e un testimonial d'eccezione.





MESAGNE (BR) - L'intrattenimento di qualità incontra i luoghi di aggregazione urbana. Il PGK CIRCUS, nell'ambito di una più ampia tournée nazionale che sta toccando diversi centri commerciali in tutta Italia, trasformerà la città messapica in una capitale del divertimento su quattro ruote. A ospitare la manifestazione, a partire dall'11 luglio e fino al 6 settembre, sarà il Centro commerciale AppiAnticA di Mesagne.





Attraverso un'avventura che si preannuncia unica, tra pista reale e simulatori virtuali, l'iniziativa offrirà ai visitatori un'esperienza ad alto tasso di adrenalina grazie a una doppia installazione. La pista go-kart, una sbalorditiva struttura autoportante e modulare con accesso a partire dai 7 anni di età, sarà allestita direttamente nel parcheggio del Centro commerciale. Le postazioni di guida virtuale – quattro sistemi professionali posizionati all'interno della galleria – saranno invece dedicate ai visitatori dai 10 anni in su. L'appuntamento entrerà nel vivo con il PGK CIRCUS Talent, un format che promette di regalare emozioni uniche a tutti i partecipanti. Dall'11 al 21 luglio, adulti e bambini potranno scendere in pista e partecipare ai contest dedicati. Uno dei momenti più attesi è fissato per il 22 luglio, quando i vincitori dei contest avranno l'incredibile opportunità di sfidare direttamente in pista un testimonial d'eccezione, il celebre pilota automobilistico Giancarlo Fisichella, indiscutibile icona di velocità nel mondo.





Partecipando al PGK CIRCUS Talent, il pubblico avrà la possibilità di aggiudicarsi premi straordinari: una gara del Campionato Easykart Birel ART (prestigioso trofeo nato con l'obiettivo di rendere il karting accessibile e competitivo), una Ferrari experience – per un'immersione nel mondo del mitico Cavallino Rampante – e un rilassante weekend in Sardegna per due persone presso il prestigioso “Forte Village Resort”. Il PGK CIRCUS si configura come un progetto d'avanguardia nell'ambito dello spettacolo itinerante nel nostro Paese. Si è conclusa il 28 giugno la tappa veneta presso il centro commerciale di Bussolengo, mentre a settembre è previsto l'appuntamento a Bellinzago Lombardo, a dimostrazione di come l'integrazione di alta tecnologia, divertimento e massima accessibilità possa dar vita a un format d'eccellenza, perfettamente cucito sulle esigenze e sulle passioni del grande pubblico.