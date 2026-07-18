Al via il cammino verso la Festa Patronale 2026: domenica 19 luglio la presentazione ufficiale del programma

BISCEGLIE – Prenderà ufficialmente il via domenica 19 luglio, alle ore 20.00, presso il Museo Diocesano, il percorso che accompagnerà la città verso i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone, Patroni di Bisceglie.Nel corso della conferenza stampa sarà presentato il programma ufficiale della Festa Patronale 2026, un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali, musicali e folkloristici che, come ogni anno, vedrà il coinvolgimento di numerose maestranze e professionisti: artisti delle luminarie, maestri pirotecnici, complessi bandistici, gruppi musicali, tecnici, volontari e tante altre realtà che, con il proprio lavoro, contribuiscono a rendere unica la festa più attesa dalla comunità.L'incontro sarà anche l'occasione per raccontare il lavoro svolto negli ultimi mesi dal Comitato Feste Patronali e per condividere con la cittadinanza lo spirito con cui è stato costruito il programma di questa edizione.In un periodo particolarmente delicato per la città, la Festa Patronale desidera essere un segno di speranza, di vicinanza e di comunità. Una festa vissuta con il rispetto e la sobrietà che il momento richiede, senza rinunciare alla forza di ritrovarsi insieme attorno ai propri Santi Patroni, simbolo di identità, fede e appartenenza.«La Festa Patronale non è soltanto una tradizione – afferma il Presidente del Comitato Feste Patronali, Pierpaolo Sinigaglia – ma è il luogo in cui una comunità si riconosce, si incontra e riscopre il senso dell'essere famiglia. Anche nei momenti più complessi che Bisceglie sta vivendo, vogliamo continuare a credere nella forza dello stare insieme. La nostra festa sarà vissuta con equilibrio, sobrietà e rispetto, ma anche con la consapevolezza che ritrovarsi nelle nostre piazze significa guardare avanti con speranza. I nostri Santi Patroni ci insegnano il valore dell'unità e oggi più che mai abbiamo bisogno di sentirci comunità.»Il Comitato Feste Patronali desidera inoltre rivolgere, sin d'ora, un sentito ringraziamento a quanti stanno collaborando alla realizzazione dell'edizione 2026 della Festa Patronale. Un particolare sentimento di gratitudine è rivolto all'Amministrazione Comunale di Bisceglie, al Capitolo Concattedrale, nella persona del Rettore Don Giuseppe Abbascià, alla Confraternita dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone e alla Confraternita della Beata Vergine Maria Addolorata, per la preziosa collaborazione, la disponibilità e il costante sostegno che, ciascuno nel proprio ambito, stanno offrendo per la buona riuscita dei solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni.La città, intanto, comincia già a vestirsi a festa: sono iniziate le prime installazioni delle luminarie che, nelle prossime settimane, trasformeranno il centro cittadino in uno scenario di luce e bellezza, annunciando l'arrivo dei giorni più attesi dell'anno.Per rendere possibile tutto questo, il Comitato rinnova l'invito alla partecipazione di tutta la cittadinanza. Nei prossimi giorni saranno collocati, presso numerose attività commerciali della città, gli appositi salvadanai destinati alla raccolta di offerte volontarie. Chi lo desidera potrà inoltre contribuire direttamente rivolgendosi alla sede del Comitato Feste Patronali.Ogni gesto, anche il più piccolo, rappresenta un contributo concreto alla realizzazione di una festa che appartiene all'intera città.Il Comitato Feste Patronali invita pertanto tutta la cittadinanza, le associazioni, le istituzioni e gli organi di informazione a partecipare alla conferenza stampa di domenica 19 luglio alle ore 20.00 presso il Museo Diocesano, per condividere insieme l'inizio del cammino verso la Festa Patronale 2026.Perché la Festa Patronale è di tutti. E solo insieme possiamo continuare a farla vivere, custodirla e tramandarla alle future generazioni.