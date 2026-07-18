Il Ruvo Coro Festival rinnova il sostegno all’Unicef

RUVO DI PUGLIA - Da sabato 18 luglio a domenica 9 agosto a Ruvo di Puglia si terrà l’edizione estiva del Ruvo Coro Festival, la manifestazione che propone sei appuntamenti dedicati alla grande musica, attraversando generi e linguaggi diversi – dalla musica sinfonica alla lirica, dal jazz alla canzone d’autore – e valorizzando alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico.Promosso dall’Associazione Corale Polifonica “Michele Cantatore” e diretto artisticamente dal maestro Angelo Anselmi, il festival conferma la propria vocazione a essere un luogo di incontro tra eccellenze musicali, patrimonio culturale e partecipazione del pubblico.Il Ruvo Coro Festival nasce con l’obiettivo di costruire un dialogo tra la musica e la comunità. Ogni edizione rappresenta un percorso che unisce tradizione e innovazione, offrendo esperienze di alta qualità in scenari di grande bellezza. L’intento è trasformare ogni concerto in un momento di condivisione e di emozione, capace di valorizzare il talento degli interpreti e l’identità culturale della città.L’edizione 2026 prenderà il via il 18 luglio, in Piazzetta Le Monache, con “1000 Voci per Ricordare”, concerto inaugurale affidato all’Orchestra Sinfonica Federiciana, con la partecipazione del tenore Leonardo Gramegna e del soprano Luisella De Pietro; la direzione è del maestro R. Campanale. Saranno presenti cori nazionali per ricordare la corista Elisabetta Marcigliano.Nel corso della serata sarà effettuata una raccolta fondi a favore di Unicef.“Per il secondo anno il Ruvo Coro Festival è al fianco dell’Unicef – ha dichiarato Emanuela Lassandro, presidente del Comitato barese dell’Unicef – dedicando a noi una serata speciale di raccolta fondi, un concerto di mille voci che chiedono la pace. Oggi sono 500 milioni i bambini e le bambine che vivono in aree di conflitto armato: è la situazione peggiore dalla Seconda guerra mondiale. L’infanzia in queste zone sta perdendo il presente e noi tutti stiamo perdendo il futuro. Oltre alla distruzione materiale di scuole, ospedali e infrastrutture, si stanno negando istruzione, salute, benessere psicologico e sviluppo”.Il Ruvo Coro Festival – Estate 2026 è organizzato dall’Associazione Corale Polifonica “Michele Cantatore” con il sostegno del Comune di Ruvo di Puglia, della Camera di Commercio di Bari, di Confcommercio Ruvo di Puglia, Confcommercio Bari-BAT, Arcopu, Pro Loco Ruvo di Puglia e numerosi partner privati.