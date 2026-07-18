Il giorno nasce con Debussy e Saint-Saëns: concerto all’alba per Apulia Antiqua
Il programma attraversa epoche, culture e linguaggi musicali, offrendo un percorso che unisce eleganza, intensità espressiva e vitalità ritmica. Ad aprire il concerto sarà il raffinato impressionismo di Claude Debussy con la celebre Petite Suite, nei quattro movimenti En Bateau, Cortège, Menuet e Ballet, autentico esempio di poesia sonora e ricercatezza timbrica.
Il viaggio musicale proseguirà con i Bozzetti per teatro di Valery Gavrilin, rappresentati da Carillon e Valzer, pagine di forte impronta narrativa e cinematografica, per poi approdare negli Stati Uniti con Samuel Barber e due movimenti tratti da Souvenirs (Pas de deux e Waltz), raffinato omaggio alle atmosfere dei saloni da ballo americani dei primi decenni del Novecento.
La seconda parte del recital porterà il pubblico tra i colori del folklore dell’Europa orientale con due celebri Danze slave di Antonín Dvořák (Op. 72 n. 2 e Op. 46 n. 1), per poi spostarsi nelle suggestioni delle Danze norvegesi di Edvard Grieg (Op. 35 n. 2 e n. 1), in cui melodie popolari e brillante scrittura pianistica si fondono in un linguaggio di immediata efficacia comunicativa.
A chiudere il concerto sarà una delle pagine più spettacolari del repertorio per pianoforte a quattro mani: la celebre Danse macabre Op. 40 di Camille Saint-Saëns, composizione brillante, ironica e virtuosistica che, con il suo travolgente slancio ritmico e la forza evocativa delle sue immagini sonore, accompagnerà il pubblico verso il pieno risveglio della giornata.
Per informazioni è possibile contattare il 335.1477513. I biglietti sono disponibili su www.apuliantiqua.events.
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