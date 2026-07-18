Il giorno nasce con Debussy e Saint-Saëns: concerto all’alba per Apulia Antiqua

MONOPOLI – Saranno le prime luci del giorno, la musica e la suggestione del sagrato della Chiesa di San Michele in Frangesto a dare vita a uno degli appuntamenti più attesi del festival itinerante Apulia Antiqua, diretto da Giovanni Rota. Domenica 19 luglio, alle 5.15, la rassegna estiva «Prospettive» propone un emozionante concerto all’alba con le pianiste Dominga e Marinella Renna, protagoniste di un recital pianistico a quattro mani pensato per accompagnare il lento sorgere del sole in uno dei luoghi più affascinanti del territorio, in contrada Impalata, a Monopoli.Il programma attraversa epoche, culture e linguaggi musicali, offrendo un percorso che unisce eleganza, intensità espressiva e vitalità ritmica. Ad aprire il concerto sarà il raffinato impressionismo di Claude Debussy con la celebre Petite Suite, nei quattro movimenti En Bateau, Cortège, Menuet e Ballet, autentico esempio di poesia sonora e ricercatezza timbrica.Il viaggio musicale proseguirà con i Bozzetti per teatro di Valery Gavrilin, rappresentati da Carillon e Valzer, pagine di forte impronta narrativa e cinematografica, per poi approdare negli Stati Uniti con Samuel Barber e due movimenti tratti da Souvenirs (Pas de deux e Waltz), raffinato omaggio alle atmosfere dei saloni da ballo americani dei primi decenni del Novecento.La seconda parte del recital porterà il pubblico tra i colori del folklore dell’Europa orientale con due celebri Danze slave di Antonín Dvořák (Op. 72 n. 2 e Op. 46 n. 1), per poi spostarsi nelle suggestioni delle Danze norvegesi di Edvard Grieg (Op. 35 n. 2 e n. 1), in cui melodie popolari e brillante scrittura pianistica si fondono in un linguaggio di immediata efficacia comunicativa.A chiudere il concerto sarà una delle pagine più spettacolari del repertorio per pianoforte a quattro mani: la celebre Danse macabre Op. 40 di Camille Saint-Saëns, composizione brillante, ironica e virtuosistica che, con il suo travolgente slancio ritmico e la forza evocativa delle sue immagini sonore, accompagnerà il pubblico verso il pieno risveglio della giornata.Per informazioni è possibile contattare il 335.1477513. I biglietti sono disponibili su www.apuliantiqua.events.