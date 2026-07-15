Al via il Multiculturita Summer Festival 2026: a Capurso tre serate con Raf, Noemi e Levante

CAPURSO - È tutto pronto per la, che datrasformeràin uno dei principali palcoscenici musicali dell'estate pugliese. Sul sagrato dellasi alterneranno, tre protagonisti della musica italiana contemporanea.

Realizzato in collaborazione con il Comune di Capurso, il festival conferma la propria vocazione a coniugare grandi nomi del panorama nazionale con la valorizzazione del territorio, offrendo al pubblico tre serate all'insegna della musica e della condivisione.

Si parte con Raf e il debutto del nuovo tour

Ad aprire la rassegna, giovedì 16 luglio, sarà Raf, che proprio da Capurso inaugurerà il suo nuovo tour "Infinito – Estate 2026".

L'artista porterà sul palco i grandi successi che hanno segnato oltre quarant'anni di carriera, da Self Control a Cosa resterà degli anni '80, passando per Il battito animale e Sei la più bella del mondo. Con oltre 20 milioni di dischi venduti, Raf continua a essere uno degli interpreti più amati della musica italiana.

Venerdì l'unica tappa pugliese di Noemi

Venerdì 17 luglio sarà la volta di Noemi, protagonista della sua unica data in Puglia.

L'artista romana, forte di 18 dischi di platino e otto partecipazioni al Festival di Sanremo, proporrà uno spettacolo che alternerà grandi successi come Sono solo parole, Glicine e Makumba ai brani più recenti, in un concerto che unisce energia, intensità interpretativa ed emozione.

Levante chiude il festival

A concludere la XXIV edizione del Multiculturita Summer Festival, sabato 18 luglio, sarà Levante, tra le cantautrici più apprezzate del panorama italiano.

L'artista arriverà a Capurso con il tour "Dell'Amore", proponendo dal vivo le canzoni del suo ultimo percorso artistico insieme ai brani che ne hanno segnato la carriera. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, Levante porterà sul palco uno spettacolo che intreccia musica, racconti personali ed emozioni, in un dialogo diretto con il pubblico.

Gli organizzatori sottolineano come il festival continui a rappresentare un punto di riferimento dell'estate pugliese, capace di offrire appuntamenti di qualità con artisti di primo piano e di trasformare ogni concerto in un'esperienza collettiva.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets, oltre che nei punti vendita autorizzati.

Per informazioni è possibile contattare l'organizzazione al numero 080 5127645 oppure scrivere all'indirizzo info@multiculturita.it.