Nasce Assoleader Puglia: riuniti i 23 GAL regionali. Paolicelli: "Una voce unica per lo sviluppo dei territori"

BARI - È nata, la nuova associazione che riunisce idella regione con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i territori, rappresentarne unitariamente le esigenze e promuovere una strategia condivisa per lo sviluppo locale.

L'iniziativa punta a consolidare il ruolo dei GAL come protagonisti della crescita delle aree rurali pugliesi, creando un interlocutore unico capace di dialogare con istituzioni, imprese e comunità locali per rendere più efficace la programmazione delle politiche di sviluppo.

I GAL sono partenariati pubblico-privati che operano nell'ambito dell'approccio LEADER della Politica Agricola Comune (PAC) dell'Unione Europea. Attraverso le proprie attività promuovono progetti di sviluppo locale, valorizzazione delle aree interne, sostegno alle imprese, tutela del patrimonio ambientale e culturale, turismo sostenibile e miglioramento della qualità della vita delle comunità.

L'assessore regionale all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale Francesco Paolicelli ha definito la nascita dell'associazione "un risultato importante per l'intero sistema regionale", sottolineando come Assoleader Puglia rappresenti "una casa comune" in cui condividere strategie, esperienze e visione.

Secondo Paolicelli, mettere in rete le competenze e le progettualità dei 23 GAL consentirà di rafforzare la rappresentanza dei territori, migliorare il coordinamento tra pubblico e privato e cogliere con maggiore efficacia le opportunità offerte dai programmi regionali, nazionali ed europei.

"Lavorare insieme significa costruire una governance sempre più integrata, capace di mettere in connessione agricoltura, sviluppo rurale, turismo, ambiente e innovazione", ha aggiunto l'assessore, evidenziando come la nuova associazione possa trasformare le risorse disponibili in progetti concreti per la crescita economica, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali.

Paolicelli ha inoltre rivolto gli auguri di buon lavoro al neo presidente Pasquale Redavid e agli organi dell'associazione, esprimendo fiducia nel loro operato per rafforzare il dialogo con la Regione e valorizzare il ruolo dei GAL.

"Sono onorato della fiducia ricevuta", ha dichiarato Redavid dopo l'elezione. "Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità, consapevole dell'importanza di rappresentare con una sola voce tutti i 23 GAL pugliesi. Si tratta di un traguardo significativo per il programma LEADER in Puglia e di un'opportunità per rafforzare ulteriormente il contributo dei territori allo sviluppo della regione".