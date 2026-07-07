Arteteca a Trani con “Gli opposti litigano”: una sfida a colpi di ironia allo Sporting Club

Quando gli opposti litigano, il risultato non è una rissa ma un confronto teatrale fatto di ironia, ritmo e intelligenza. È questa la premessa di “Gli opposti litigano”, lo spettacolo che porterà gli Arteteca allo Sporting Club di Trani giovedì 9 luglio alle 21:30, grazie all’organizzazione di Duo Eventi.

La coppia comica più irriverente dello spettacolo italiano propone una sfida scenica in cui il contrasto diventa il motore della risata. Due mondi apparentemente lontani si incontrano sul palco per confrontarsi, punzecchiarsi e raccontare, attraverso la comicità, le contraddizioni della vita quotidiana.

Il paradosso come arma comica

Lo spettacolo punta tutto sul gioco degli opposti, non solo nei contenuti ma anche nella costruzione scenica. La regia utilizza ritmo, movimenti, pause e cambi di atmosfera per trasformare ogni confronto in una piccola battaglia teatrale.

Non è soltanto un susseguirsi di battute: gli Arteteca costruiscono una narrazione fatta di situazioni paradossali, gesti e tempi comici, alternando momenti di puro divertimento ad attimi di riflessione.

Il risultato è uno spettacolo capace di far ridere mettendo in luce quei piccoli conflitti che caratterizzano la convivenza quotidiana, senza mai ricorrere a moralismi o spiegazioni eccessive.

Gli Arteteca tra comicità e riflessione

Sul palco il duo dimostra tutta la propria esperienza, giocando sul contrasto tra caratteri, punti di vista e modi diversi di affrontare la realtà.

Le accelerazioni comiche e le gag più immediate si alternano a momenti più intimi, nei quali il pubblico viene invitato a riconoscere le proprie contraddizioni.

La forza dello spettacolo sta proprio nella capacità di unire leggerezza e contenuto: si ride delle differenze, ma allo stesso tempo si riflette sul modo in cui gli opposti possono convivere e persino completarsi.

Appuntamento allo Sporting Club di Trani

L’appuntamento con “Gli opposti litigano” è fissato per giovedì 9 luglio alle ore 21:30 allo Sporting Club di Trani.

Una serata all’insegna della comicità intelligente, in cui il pubblico potrà assistere a un “litigio” capace di trasformarsi in un’occasione di divertimento e confronto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3476545204.