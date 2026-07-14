Assalto al bancomat con la “marmotta” nel Reatino: arrestato 49enne di Cerignola

CERIGNOLA - Un 49enne originario di, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri dellaperché ritenuto coinvolto nell’assalto a un bancomat avvenuto nella notte a, in provincia di Rieti.

Il colpo è stato messo a segno intorno all’una in via Marsicano, dove i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello Atm utilizzando la cosiddetta tecnica della “marmotta”, un dispositivo inserito all’interno del bancomat per provocarne la deflagrazione e consentire il furto del denaro.

Sequestrata l’auto utilizzata dalla banda

Dopo l’arresto, i militari hanno rintracciato e sequestrato anche l’auto a noleggio utilizzata dai presunti componenti della banda durante l’azione criminale.

Il veicolo è ora a disposizione della Polizia Scientifica, che effettuerà gli accertamenti tecnici per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Caccia agli altri complici

Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire l’intera dinamica dell’assalto e individuare gli altri presunti membri del gruppo che avrebbero partecipato al colpo.

Gli investigatori stanno lavorando per risalire all’identità dei complici e chiarire il ruolo di ciascun componente della banda.