Assalto a portavalori sulla SS231: blindato bloccato tra Cerignola e Canosa, auto incendiate per coprire la fuga

CERIGNOLA - Assalto a un portavalori questa mattina sulla SS231, alla periferia di Cerignola, nel tratto verso Canosa di Puglia. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo blindato sarebbe stato bloccato da due auto.

Una delle vetture è stata inseguita per un breve tratto dagli agenti del Commissariato di Cerignola, ma i malviventi sono riusciti a fuggire. Le guardie giurate sarebbero state ritrovate successivamente nella zona tra Canosa e Minervino Murge.

Non è ancora chiaro se il commando sia riuscito a impossessarsi del denaro né quale sia l’eventuale bottino. Per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine e agevolare la fuga, i banditi hanno incendiato alcuni veicoli lungo la statale, causando pesanti disagi alla circolazione. Sul caso sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’assalto e individuare i responsabili.