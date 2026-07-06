Governance Poll 2026: Decaro il presidente più apprezzato d’Italia
BARI - È Antonio Decaro il presidente di Regione più apprezzato d’Italia secondo la Governance Poll 2026 di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore.
Il governatore della Puglia registra un gradimento del 66%, in crescita di due punti percentuali rispetto alle elezioni regionali dello scorso novembre, confermandosi in testa alla classifica nazionale.
Sindaci pugliesi nella classifica nazionale
Tra i sindaci, il primo rappresentante pugliese è Vito Leccese, che si colloca al 19° posto con il 56,5% dei consensi. Il dato segna però un calo rispetto sia all’elezione del 2024 sia alla precedente rilevazione del 2025.
Segue al 50° posto Adriana Poli Bortone con il 53% del gradimento, in lieve crescita rispetto ai dati elettorali e alla precedente rilevazione.
Più indietro si colloca Giuseppe Marchionna, al 67° posto con il 50% dei consensi.
Al 83° posto figura Maria Aida Episcopo, con un gradimento al 47% in calo rispetto ai risultati elettorali e alla precedente rilevazione.
Chiude la rappresentanza pugliese Pietro Bitetti, anch’egli all’83° posto, con un consenso in diminuzione rispetto all’elezione dello scorso anno.