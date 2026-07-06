Governance Poll 2026: Decaro il presidente più apprezzato d’Italia

Antonio Decaro

BARI - Èil presidente di Regione più apprezzato d’Italia secondo la Governance Poll 2026 di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore.

Il governatore della Puglia registra un gradimento del 66%, in crescita di due punti percentuali rispetto alle elezioni regionali dello scorso novembre, confermandosi in testa alla classifica nazionale.

Sindaci pugliesi nella classifica nazionale

Tra i sindaci, il primo rappresentante pugliese è Vito Leccese, che si colloca al 19° posto con il 56,5% dei consensi. Il dato segna però un calo rispetto sia all’elezione del 2024 sia alla precedente rilevazione del 2025.

Segue al 50° posto Adriana Poli Bortone con il 53% del gradimento, in lieve crescita rispetto ai dati elettorali e alla precedente rilevazione.

Più indietro si colloca Giuseppe Marchionna, al 67° posto con il 50% dei consensi.

Al 83° posto figura Maria Aida Episcopo, con un gradimento al 47% in calo rispetto ai risultati elettorali e alla precedente rilevazione.

Chiude la rappresentanza pugliese Pietro Bitetti, anch’egli all’83° posto, con un consenso in diminuzione rispetto all’elezione dello scorso anno.