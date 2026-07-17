ATP Bastad: Pellegrino eliminato da Rublev, avanti Tirante. Definite le coppie qualificate nel doppio

FRANCESCO LOIACONO - Si è concluso il secondo turno del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia, con l’eliminazione dell’azzurro Andrea Pellegrino, sconfitto dal russo Andrey Rublev al termine di una sfida combattuta. Rublev si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3, conquistando così la qualificazione ai quarti di finale.Prosegue invece il cammino dell’argentino Thiago Agustín Tirante, che ha superato il georgiano Nikoloz Basilashvili per 7-5, 3-6, 6-4, al termine di un match equilibrato. Nel torneo di doppio, l’olandese Jean-Julien Rojer e lo statunitense Theodore Winegar hanno sconfitto gli olandesi Sander Arends e David Pel con il punteggio di 6-3, 2-6, 10-5, conquistando la qualificazione al turno successivo.Successo anche per il francese Théo Arribagé e il portoghese Francisco Cabral, che hanno rimontato il britannico Joshua Paris e il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, imponendosi per 2-6, 6-3, 10-4.Avanzano infine anche i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul, vittoriosi con un netto 6-2, 6-3 sugli svedesi Oliver Johansson e Nicola Slavic.