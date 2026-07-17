Lecce, nel mirino Gift Orban: Trinchera prepara l’assalto all’attaccante dell’Hoffenheim

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al mercato per rinforzare il reparto offensivo e avrebbe messo nel mirino Gift Orban, attaccante nigeriano di proprietà dell’Hoffenheim.Nella scorsa stagione Orban ha disputato 28 partite in Serie A con la maglia del Verona, realizzando 7 reti. Il suo prestito al club veneto si è concluso il 30 giugno e il calciatore è rientrato all’Hoffenheim, con cui è legato da un contratto in scadenza il 30 giugno 2029.L’attaccante, nel corso della sua carriera, ha vestito anche le maglie dell’Olympique Lione, del KAA Gent, dello Stabæk e del Bison FC, distinguendosi per velocità, forza fisica e fiuto del gol.Nei prossimi giorni il direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera dovrebbe avviare i contatti con la dirigenza dell’Hoffenheim per verificare la possibilità di portare Orban nel Salento, sia con la formula del prestito sia a titolo definitivo.Il Lecce continua così a muoversi sul mercato con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva in vista del prossimo campionato di Serie A, nel quale la priorità sarà ancora una volta conquistare la permanenza nella massima serie.