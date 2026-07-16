ATP Bastad, Travaglia vola ai quarti: battuto Navone in due set

FRANCESCO LOIACONO - Stefano Travaglia conquista l'accesso ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. L'azzurro supera l'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-4, 6-2, confermando un'ottima prestazione.

Negli altri incontri del singolare, il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo rimonta l'olandese Botic van de Zandschulp e si impone 4-6, 6-3, 7-6. Successo anche per il portoghese Nuno Borges, che elimina il bulgaro Grigor Dimitrov con un netto 6-4, 6-2.

Nel torneo di doppio si ferma invece la corsa della coppia italiana composta da Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori, sconfitta al super tie-break dagli statunitense Vasil Kirkov e dall'olandese Bart Stevens per 5-7, 6-3, 10-8.

Avanzano anche gli olandesi Sander Arends e David Pel, vincitori sui brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos per 4-6, 6-3, 10-6, e i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul, che superano gli statunitensi Mac Kiger e Reese Stalder con il punteggio di 6-0, 7-5.