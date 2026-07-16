Festival del Belcanto 2026: conferenza stampa al Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia





La XVI edizione del Festival del Belcanto di Turi (Ba) sarà presentata in conferenza stampa lunedì 20 luglio 2026 alle ore 10:30 a Bari nella sala “Michele Campione” del Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia.Evento culturale promosso dall’Associazione Chi è di scena!?, Il Festival del Belcanto è Uno degli appuntamenti pugliesi più attesi dagli amanti della lirica e della grande tradizione operistica.Alla conferenza stampa interverranno: Elisabetta Vaccarella – vicepresidente Consiglio Regionale Puglia, Giuseppe De Tomaso - sindaco Comune di Turi, Teresa De Carolis – assessore alle Politiche Culturali Comune di Turi, Ferdinando Redavid - direttore artistico Festival del Belcanto.Tre gli eventi in cartellone per l’estate 2026. Ad inaugurare il festival, il 22 luglio alle ore 21:00, presso l’Atrio dell’Oratorio in Strada Mola a Turi, sarà “The Four Italian Tenors – Un amore così grande”, uno spettacolo di respiro internazionale che celebra l’eccellenza della tradizione musicale italiana. I quattro tenori saranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Pugliese sotto la direzione del Maestro Lorenzo Bizzarri, per un viaggio emozionante tra arie d’opera e celebri melodie come “Nessun dorma”, “La donna è mobile”, “Una furtiva lagrima”, fino ai grandi classici della canzone italiana come “Caruso”, “Volare” e “’O sole mio”. Il 1° agosto, sempre alle ore 21:00 e nella suggestiva cornice dell’Atrio dell’Oratorio, andrà in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi, una delle opere più amate e rappresentate al mondo. Con l’Orchestra del Taranto Opera Festival diretta da Ferdinando Redavid, il pubblico sarà accompagnato nella celebre e intensa storia d’amore tra Violetta e Alfredo. Il 3 agosto alle ore 21:00, in piazza Gonnelli, si terrà uno dei momenti più attesi della rassegna: la consegna del Premio del Belcanto 2026. Il riconoscimento, assegnato ogni anno a una personalità pugliese distintasi nel panorama lirico nazionale e internazionale, sarà conferito al soprano Rachele Stanisci, interprete di straordinaria eleganza e intensità, protagonista nei più prestigiosi teatri del mondo.La XVI edizione del Festival del Belcanto è realizzata con il contributo economico e il patrocinio del Comune di Turi ed è intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione Regione Puglia. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.accademiachiediscena.it/programma-xvi-edizione/, sui canali social ufficiali del festival o contattando telefonicamente il numero 331.3460579.