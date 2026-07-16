Lecce, fiducia a Matias Perez: il difensore resta in giallorosso

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce punta ancora su Matias Perez. Il difensore cileno farà parte della rosa giallorossa anche nel prossimo campionato di Serie A, dopo aver iniziato ieri il ritiro precampionato di Bad Loipersdorf, in Austria.

Classe 2005, Perez ha esordito nella scorsa stagione in Serie A, collezionando una presenza con la prima squadra prima della conclusione del campionato, avvenuta il 24 maggio.

Cresciuto nel Curicó Unido, dove ha militato anche nelle formazioni Under 21 e Under 18, il centrale vanta inoltre 11 presenze da titolare con la nazionale cilena Under 20. Il suo contratto con il Lecce è in scadenza il 30 giugno 2028.

Dopo il periodo di preparazione estiva, Perez sarà a disposizione della squadra per l'inizio della nuova stagione, nella quale il Lecce cercherà di conquistare un'altra salvezza nella massima serie.