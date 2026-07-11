ATP Challenger Liegi, Giustino vola in semifinale: battuto Loge in due set

FRANCESCO LOIACONO - Lorenzo Giustino conquista la semifinale dell', torneo in corso sulla terra battuta belga. L'azzurro si è imposto nei quarti di finale sul padrone di casacon il punteggio di, centrando così l'accesso tra i migliori quattro del torneo.

Negli altri incontri del tabellone di singolare, lo spagnolo Miguel Damas ha superato l'indiano Manas Dhamne per 6-1, 7-6, mentre il belga Kimmer Coppejans ha avuto la meglio sull'olandese Guy Den Ouden con un netto 6-3, 6-3, qualificandosi anch'egli per le semifinali.

Nel torneo di doppio, i belgi Emilien Demanet e Niels Ratiu hanno conquistato la semifinale al termine di una sfida combattutissima contro gli olandesi Mats Hermans e Ryan Nijboer, imponendosi con il punteggio di 1-6, 6-3, 12-10.

Successo al super tie-break anche per la coppia formata dal bielorusso Sergey Betov e dal taiwanese Jeffrey Chuan En Hsu, che ha sconfitto il belga Nicolas Ifi e il tedesco Cedric Stanke per 1-6, 6-3, 13-11, conquistando così l'accesso alle semifinali del torneo di doppio.