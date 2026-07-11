Modà, successo alla Fiera del Levante: Bari canta i grandi successi della band

BARI - Grande partecipazione ieri sera,, alla, dove ihanno infiammato il pubblico con una delle tappe più attese del loro tour estivo.

La band guidata da Kekko Silvestre è salita sul palco alle 21.30, regalando ai fan uno spettacolo ricco di emozioni e ripercorrendo i brani che hanno segnato la propria carriera. Dopo il concerto di Codroipo, il tour prosegue così nei principali palcoscenici estivi italiani.

Bianca Atzei ospite speciale

Ad arricchire la serata è stata la presenza di Bianca Atzei, special guest del concerto. La cantante ha condiviso il palco con i Modà, rinnovando dal vivo il sodalizio artistico nato con il brano "Ti amo ma non posso dirlo", accolto con entusiasmo dal pubblico.

I successi che hanno fatto cantare Bari

La scaletta ha proposto alcuni dei brani più amati della band, trasformando la Fiera del Levante in un grande coro. Tra i momenti più coinvolgenti della serata "Tappeto di fragole", "Gioia", "La notte", "Sono già solo", "Arriverà" e "Come un pittore", successi che continuano a emozionare migliaia di fan.

Le prossime tappe del tour

Dopo il successo di Bari, i Modà proseguiranno il tour estivo con i concerti in programma il 17 luglio a Catania, alla Villa Bellini, il 22 luglio a Roccella Jonica, al Teatro al Castello, e il 24 luglio a Palermo, al Velodromo. Un calendario che porterà la band ad attraversare il Sud Italia con uno degli spettacoli più attesi dell'estate musicale 2026.