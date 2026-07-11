Lecce, ufficiale l’arrivo di Walid El Bouradi: il centrocampista marocchino firma fino al 2027

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce rinforza il proprio centrocampo con l'arrivo di. Il club giallorosso ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista marocchino dall', con la formula del

Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Lecce fino al 30 giugno 2027. Nella scorsa stagione El Bouradi ha collezionato 12 presenze con l'Al Ain nel campionato degli Emirati Arabi Uniti.

Classe giovane e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Udinese, il centrocampista ha vestito le maglie dell'Udinese Under 17, dell'Udinese Under 20 e successivamente dell'Al Ain Under 21, prima dell'approdo in prima squadra.

Per il tecnico Eusebio Di Francesco, El Bouradi rappresenta un'importante soluzione per il centrocampo in vista della nuova stagione di Serie A. Il Lecce continua così a costruire una rosa competitiva con l'obiettivo di conquistare la permanenza nella massima serie anche nel prossimo campionato.