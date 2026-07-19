ATP Gstaad, Collignon e Tsitsipas conquistano la finale

FRANCESCO LOIACONO - Saranno il belgae il grecoa contendersi il titolo del torneo, sulla terra battuta svizzera.

Nella prima semifinale, Collignon ha superato l'argentino Juan Manuel Cerúndolo con il punteggio di 1-6, 7-6, 7-5, al termine di una sfida combattutissima. Dopo un primo set dominato dall'argentino, bravo a mettere in difficoltà l'avversario con efficaci pallonetti, il belga ha reagito imponendosi al tie-break del secondo parziale grazie a un servizio particolarmente incisivo. Nel set decisivo, rimasto in equilibrio fino al 5-5, Collignon ha trovato l'allungo vincente con la solidità dei colpi da fondo campo.

Nella seconda semifinale, Stefanos Tsitsipas ha avuto la meglio sul kazako Aleksandr Shevchenko per 6-4, 3-6, 6-3, conquistando così l'accesso alla finale.

Nel torneo di doppio, la prima semifinale ha visto il successo del brasiliano Marcelo Demoliner e dello statunitense Robert Galloway, che hanno rimontato il belga Sander Gille e l'olandese Sem Verbeek imponendosi 6-7, 6-4, 10-5 al super tie-break.

Nell'altra semifinale, l'austriaco Lucas Miedler e l'australiano Marc Polmans hanno sconfitto con un netto 6-1, 6-4 lo svizzero Jakub Paul e lo statunitense Ryan Seggerman, raggiungendo così la finale del tabellone di doppio.