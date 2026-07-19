Lecce, Marchwiński in prestito al Cracovia: il club cerca un nuovo difensore

LECCE - Ilha ufficializzato la cessione in prestito del difensore polaccoal. Il trasferimento sarà valido fino al, mentre il contratto del calciatore con il club salentino resta in vigore fino al

Al termine della stagione 2026-2027, il Cracovia potrà decidere se esercitare l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo oppure lasciare rientrare il giocatore alla base.

Nel corso della sua carriera, Marchwiński è cresciuto nel settore giovanile del Lech Poznań, vestendo anche le maglie della formazione Under 19 e della prima squadra. A livello internazionale ha collezionato 2 presenze con la Nazionale maggiore della Polonia e 22 con l'Under 21.

Con la partenza del difensore, il direttore sportivo Stefano Trinchera è ora al lavoro sul mercato per individuare un rinforzo da mettere a disposizione dello staff tecnico.

Il Lecce si prepara così alla nuova stagione di Serie A, con l'obiettivo di conquistare la permanenza nella massima serie.