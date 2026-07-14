ATP Gstaad, Sonego supera Schwaerzler e vola al secondo turno

FRANCESCO LOIACONO - Buona partenza per Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Gstaad, in Svizzera. L'azzurro ha superato al debutto l'austriaco Joel Schwaerzler con il punteggio di, conquistando così l'accesso al secondo turno del torneo.

Nel resto del tabellone di singolare, il serbo Miomir Kecmanovic ha avuto la meglio sullo svizzero Kilian Feldbausch con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-3.

Successo in rimonta anche per il francese Clément Tabur, che ha sconfitto l'austriaco Jurij Rodionov 4-6, 7-5, 6-4, mentre il belga Raphaël Collignon ha eliminato il kazako Timothy Skatov imponendosi 3-6, 7-6, 6-4.

Doppio, avanti Demoliner-Galloway e Halys-Herbert

Nel tabellone di doppio, il brasiliano Marcelo Demoliner e lo statunitense Robert Galloway hanno superato gli svizzeri Jerome Kym e Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4, 7-5, qualificandosi per il secondo turno.

Esordio vincente anche per la coppia francese formata da Quentin Halys e Pierre-Hugues Herbert, che ha dominato il match contro l'uruguaiano Ignacio Carou e l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, chiudendo l'incontro con un netto 6-2, 6-1.