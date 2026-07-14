ATP Gstaad, Sonego supera Schwaerzler e vola al secondo turno
FRANCESCO LOIACONO - Buona partenza per Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Gstaad, in Svizzera. L'azzurro ha superato al debutto l'austriaco Joel Schwaerzler con il punteggio di 6-4, 7-6, conquistando così l'accesso al secondo turno del torneo.
Nel resto del tabellone di singolare, il serbo Miomir Kecmanovic ha avuto la meglio sullo svizzero Kilian Feldbausch con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-3.
Successo in rimonta anche per il francese Clément Tabur, che ha sconfitto l'austriaco Jurij Rodionov 4-6, 7-5, 6-4, mentre il belga Raphaël Collignon ha eliminato il kazako Timothy Skatov imponendosi 3-6, 7-6, 6-4.
Doppio, avanti Demoliner-Galloway e Halys-Herbert
Nel tabellone di doppio, il brasiliano Marcelo Demoliner e lo statunitense Robert Galloway hanno superato gli svizzeri Jerome Kym e Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4, 7-5, qualificandosi per il secondo turno.
Esordio vincente anche per la coppia francese formata da Quentin Halys e Pierre-Hugues Herbert, che ha dominato il match contro l'uruguaiano Ignacio Carou e l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, chiudendo l'incontro con un netto 6-2, 6-1.