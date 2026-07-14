A San Giorgio Jonico la 'Festa del grano: la Raccolta che si racconta' nella Masseria Feudo



SAN GIORGIO JONICO (TA) - Il Comune di San Giorgio Jonico organizza la “Festa del Grano: la Raccolta che si Racconta”, in collaborazione con l’Associazione Isonomia e Masseria Feudo, e con il patrocinio del Gal Magna Grecia. L’evento si terrà, con ingresso libero e gratuito, alle ore 19.00 di giovedì 16 luglio presso la Masseria Feudo di San Giorgio Jonico, sulla Strada Provinciale per Roccaforzata. - Il Comune di San Giorgio Jonico organizza la “Festa del Grano: la Raccolta che si Racconta”, in collaborazione con l’Associazione Isonomia e Masseria Feudo, e con il patrocinio del Gal Magna Grecia. L’evento si terrà, con ingresso libero e gratuito, alle ore 19.00 di giovedì 16 luglio presso la Masseria Feudo di San Giorgio Jonico, sulla Strada Provinciale per Roccaforzata.





Media partner è oraquadra.info e collaborano alla manifestazione le associazioni di San Giorgio Jonico: Pro Loco San Giorgio, Ansi, Belle’, Ansi, Gruppo Volontari Comunale, Anspi, Arci, Team Inclusion e Diversamente Giovani Aps.





Dopo i saluti istituzionali di Cosimo Fabbiano, Sindaco di San Giorgio Jonico, e di Luca Lazzaro, Presidente Gal Magna Grecia, moderati da Angela Roberti interverranno Marta Sibilla, Assessore comunale alla Promozione del Territorio, Teodoro Ripa, proprietario di Masseria Feudo, e la coordinatrice dell’evento Maria Teresa Marangi per l’Associazione Isonomia Aps.





Sarà una grande festa per far ritornare indietro nei secoli bambini, ragazzi e famiglie, quando la mietitura era il momento gioioso in cui i contadini ricevano il premio di un anno di duro lavoro nei campi. Giunta alla terza edizione, la manifestazione intende raccontare la storia e l’identità di San Giorgio Jonico e il suo profondo legame con la terra.





Protagonista sarà il grano che, simbolo di abbondanza e di fecondità, rappresentava l’elemento principale della dieta mediterranea, oggi alla moda e valorizzata dai dietologi, un tempo l’unica che si poteva permettere chi coltivava la terra.





La “Festa del grano: la raccolta che si racconta” inizierà con una dimostrazione di mietitura all’antica con la falce, mentre risuoneranno antichi canti popolari e le danzatrici della Compagnia Areté balleranno la Pizzica. Nel mentre in un campo attiguo ci sarà la moderna raccolta del grano con in azione una mietitrebbiatrice e una rotoimballatrice.





Nell’aia della Masseria Feudo saranno allestiti gli stand enogastronomici per le degustazioni di prodotti del territorio, un’occasione per riscoprire i sapori autentici della nostra terra.





Ci saranno, inoltre, laboratori culinari dedicati al grano: l’Accademia professionale del Gusto, che proporrà anche un’esibizione di pizza acrobatica, e il panificio Bakery di San Giorgio Jonico che curerà un laboratorio di pane e pizza, mentre l’Associazione Diversamente Giovani insegnerà a preparare le orecchiette e gli gnocchi.





Uno dei momenti più suggestivi della manifestazione sarà la Ballata dei Cavalli, a cura di Angelo Macripò, mentre Antiquae Artis Aps curerà un laboratorio di intreccio per la realizzazione di ceste.





La “Festa del grano: la raccolta che si racconta”, che vedrà anche la partecipazione dei bambini e ragazzi dei campus di Anspi e di Team Inclusion Aps, sarà un'occasione speciale per trascorrere una serata all'aria aperta, condividendo esperienze, tradizioni e momenti di festa, valorizzando il grano e tutto ciò che rappresenta per il territorio.