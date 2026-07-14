Lecce, nel mirino l'attaccante scozzese Robbie Ure: possibile trattativa con l'IK Sirius

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al mercato internazionale per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili seguiti dalla dirigenza giallorossa c'è quello di, attaccante scozzese attualmente in forza all'IK Sirius, club della massima serie svedese.

Il centravanti si è messo in evidenza nell'ultima stagione con la formazione svedese, collezionando 12 presenze e 12 reti, numeri che hanno attirato l'attenzione di diversi club, tra cui il Lecce.

Chi è Robbie Ure

Classe 2004, Ure è cresciuto nel settore giovanile dei Rangers Glasgow, vestendo le maglie dell'Under 17, dell'Under 18 e della squadra B del club scozzese. Successivamente ha maturato un'esperienza in Belgio con l'RSCA Futures, la formazione riserve dell'Anderlecht, prima del trasferimento in Svezia.

Nel suo percorso ha inoltre collezionato cinque presenze da titolare con la Scozia Under 19, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del calcio scozzese.

Possibile trattativa nei prossimi giorni

Secondo le indiscrezioni, il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera potrebbe avviare nei prossimi giorni i contatti con l'IK Sirius per valutare un'operazione che potrebbe concretizzarsi sia con la formula del prestito sia a titolo definitivo.

La società salentina continua a lavorare per consegnare all'allenatore una rosa competitiva in vista della prossima stagione di Serie A, nella quale l'obiettivo principale resterà quello della permanenza nella massima categoria.