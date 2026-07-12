ATP Umago, Cecchinato e Guerrieri avanzano nelle qualificazioni

FRANCESCO LOIACONO – Buona partenza pernelle qualificazioni del torneo, disputato sulla terra battuta. Il tennista italiano ha superato il croatocon il punteggio di, conquistando l'accesso al secondo turno.

Nel primo set Cecchinato ha fatto la differenza grazie a un servizio particolarmente efficace, che gli ha permesso di prendere il controllo del match. Più equilibrata la seconda frazione, rimasta in bilico fino al 4-4, prima dell'allungo decisivo dell'azzurro, bravo a imporsi con la solidità e la velocità dei colpi da fondo campo.

Avanza anche Andrea Guerrieri, che ha battuto Luca Nardi in due set con il punteggio di 6-3, 7-6.

Guerrieri ha dominato il primo parziale, mettendo in difficoltà l'avversario con efficaci pallonetti. Il secondo set è stato molto più combattuto e si è deciso al tie-break, dove l'italiano ha fatto valere il proprio rovescio, chiudendo l'incontro e conquistando il passaggio del turno.

Nelle altre gare di qualificazione, l'argentino Genaro Alberto Olivieri ha sconfitto il croato Nos Vukadin con il punteggio di 6-2, 6-4, qualificandosi anche lui al secondo turno.