ATP Umago, Cecchinato e Guerrieri avanzano nelle qualificazioni
FRANCESCO LOIACONO – Buona partenza per Marco Cecchinato nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Umago, disputato sulla terra battuta. Il tennista italiano ha superato il croato Duje Ajdukovic con il punteggio di 6-3, 6-4, conquistando l'accesso al secondo turno.
Nel primo set Cecchinato ha fatto la differenza grazie a un servizio particolarmente efficace, che gli ha permesso di prendere il controllo del match. Più equilibrata la seconda frazione, rimasta in bilico fino al 4-4, prima dell'allungo decisivo dell'azzurro, bravo a imporsi con la solidità e la velocità dei colpi da fondo campo.
Avanza anche Andrea Guerrieri, che ha battuto Luca Nardi in due set con il punteggio di 6-3, 7-6.
Guerrieri ha dominato il primo parziale, mettendo in difficoltà l'avversario con efficaci pallonetti. Il secondo set è stato molto più combattuto e si è deciso al tie-break, dove l'italiano ha fatto valere il proprio rovescio, chiudendo l'incontro e conquistando il passaggio del turno.
Nelle altre gare di qualificazione, l'argentino Genaro Alberto Olivieri ha sconfitto il croato Nos Vukadin con il punteggio di 6-2, 6-4, qualificandosi anche lui al secondo turno.