Notte Bianca da record a Peschici: migliaia in festa fino all’alba nella Perla del Gargano

PESCHICI - Esperienze musicali travolgenti, piazze gremite, intrattenimenti per bambini, degustazioni, divertimento e un’atmosfera da sogno fino alle prime luci del mattino: è questo il bilancio trionfale della decima edizione della Notte Bianca di Peschici, andata in scena giovedì 09 luglio 2026.Una serata che ha visto migliaia di persone affollare il centro cittadino, animando le strade con condivisione e allegria.L'evento, come ogni edizione, è stato pianificato dal Comune di Peschici in sinergia con le Partite Iva locali, per un’iniziativa che si è ormai consolidata come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate garganica. E anche stavolta non ha tradito le aspettative, segnando nuovi primati in termini di affluenza.La Notte Bianca ha messo in moto un fitto palinsesto di attività, tra live, performance musicali, attrazioni per famiglie e negozi aperti fino a tarda notte. Un’atmosfera unica ha pervaso l’intero borgo, trasformandolo in un grande palcoscenico a cielo aperto.L’affluenza imponente ha confermato quanto simili eventi siano attesi e apprezzati.La Notte Bianca, ancora una volta, ha dimostrato che la cultura dell’organizzazione, unita alla collaborazione tra istituzioni e cittadini, può diventare volano per il turismo, per la promozione e per la crescita sociale.Francesco D’arenzo, consigliere delegato agli eventi, ha evidenziato grande soddisfazione per l’ottima riuscita: “Un evento che ha portato un’importante ricaduta positiva soprattutto per le attività commerciali, che hanno lavorato a pieno ritmo per accogliere residenti e visitatori". "Ci siamo già messi a lavoro per le prossime edizioni, che si terranno il 30 luglio e il 27 agosto" - aggiunge soddisfatto.