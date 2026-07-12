Lecce, Ed McJannet verso l'addio: il centrocampista irlandese non sarà confermato

FRANCESCO LOIACONO – Il centrocampista irlandesenon farà parte della rosa del Lecce per il prossimo campionato di Serie A. Il club giallorosso, infatti, avrebbe deciso di non confermare il giocatore in vista della nuova stagione.

Nell'ultima annata McJannet ha giocato in prestito alla Ternana, in Serie C, collezionando 22 presenze nel corso del campionato.

Classe 2004, il centrocampista è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Luton Town, militando nell'Under 18 e nell'Academy del club inglese, prima del trasferimento in Italia. Con la maglia del Lecce ha fatto parte dell'Under 19 e della formazione Primavera, vivendo anche un'esperienza con l'Audace Cerignola.

A livello internazionale, McJannet vanta anche un percorso nelle selezioni giovanili dell'Irlanda, con 13 presenze nell'Under 19 e 6 gare da titolare con l'Under 21.

Con la partenza del centrocampista irlandese, il direttore sportivo Stefano Trinchera sarà chiamato a intervenire sul mercato per individuare un profilo in grado di rinforzare il reparto mediano.

Il Lecce si prepara così ad affrontare una nuova stagione in Serie A con l'obiettivo principale di conquistare ancora una volta la permanenza nella massima categoria.