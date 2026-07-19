Bambina di due anni rischia di annegare in piscina in un lido di Palese: soccorsa dal 118

– Attimi di paura nella tarda mattinata in un lido di, sul litorale a nord di Bari, dove una bambina di due anni ha rischiato di annegare.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in piscina insieme al padre quando, per cause ancora da chiarire, è finita sott’acqua. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure alla bambina.

La minore è stata poi trasportata all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari per gli accertamenti del caso. Dalle prime informazioni, la piccola è vigile e cosciente e sembrerebbe essersi già ripresa dopo il grande spavento.

Sono in corso le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto.