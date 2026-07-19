Bambina di due anni rischia di annegare in piscina in un lido di Palese: soccorsa e ricoverata al Giovanni XXIII

– Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi sul litorale a nord di Bari, dove una bambina di due anni ha rischiato di annegare all’interno di una piscina di uno stabilimento balneare di, frazione costiera del capoluogo pugliese.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in acqua insieme al padre quando, per cause ancora da chiarire, è finita sott’acqua rimanendo sommersa per alcuni istanti. L’allarme è scattato immediatamente: familiari e presenti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi, permettendo l’arrivo tempestivo del personale sanitario.

Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure alla bambina, che è stata poi trasferita all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari per gli accertamenti necessari.

Dalle prime informazioni, la piccola sarebbe arrivata in ospedale vigile e cosciente e avrebbe già superato il momento più critico, anche se resta sotto osservazione medica per monitorare le sue condizioni dopo il rischio di annegamento.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.