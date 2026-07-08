Bari accelera sulla candidatura a European Capital of Small Retail 2027: online il sito ufficiale e al via “I Negozi del Cuore”

– Entra nel vivo la candidatura di Bari a, il riconoscimento promosso dallaper valorizzare le città impegnate nello sviluppo di politiche innovative a sostegno del commercio di prossimità.

Da oggi è online il sito ufficiale della candidatura, www.baricapitalecommercio2027.it, che diventa il punto di riferimento del percorso europeo avviato dalla città. Il portale raccoglie informazioni, progetti, iniziative e aggiornamenti sul dossier che Bari presenterà alla Commissione, coinvolgendo cittadini, commercianti, imprese e partner istituzionali.

Contestualmente prende il via la call pubblica “I Negozi del Cuore”, iniziativa con cui il Comune invita i cittadini a segnalare le attività commerciali di quartiere a cui sono maggiormente legati.

L’obiettivo è realizzare una mappa partecipata del commercio barese, raccogliendo storie, esperienze e luoghi simbolo che rappresentano il valore sociale dei negozi di prossimità. Le segnalazioni saranno aperte fino al 1° settembre 2026 e contribuiranno alla creazione della prima mappa dei “Negozi del Cuore” della città. Gli esercizi commerciali più votati saranno inoltre premiati al termine dell’iniziativa.

Per partecipare è possibile compilare il modulo disponibile sul sito della candidatura.

“Negli ultimi anni abbiamo provato a cambiare il modo di guardare al commercio – dichiara l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli –. Non più un comparto da sostenere soltanto nei momenti di difficoltà, ma una risorsa strategica per costruire città più vive, più sicure e più attrattive”.

Secondo l’assessore, i negozi di prossimità rappresentano veri e propri “presìdi di comunità”, capaci di generare relazioni, animare gli spazi pubblici, rafforzare l’identità dei quartieri e migliorare la qualità della vita urbana.

“Con ‘I Negozi del Cuore’ – aggiunge Petruzzelli – chiediamo ai baresi di diventare protagonisti di questo percorso, raccontando quei negozi che fanno parte della loro quotidianità e della loro storia personale. Vogliamo costruire una grande narrazione collettiva del commercio barese”.

European Capital of Small Retail, una sfida europea

La European Capital of Small Retail è un’iniziativa della Commissione Europea nata per premiare le città che adottano strategie innovative a favore del commercio di vicinato.

Il riconoscimento non riguarda un singolo progetto, ma valuta la capacità delle amministrazioni di costruire una visione complessiva del ruolo del retail urbano, integrando sviluppo economico, sostenibilità, innovazione, qualità dello spazio pubblico e coesione sociale.

Le candidature vengono analizzate sulla base del coinvolgimento di istituzioni, imprese, università e comunità locali, con l’obiettivo di individuare modelli replicabili in altre realtà europee.

Per Bari la candidatura rappresenta un’occasione per portare a livello internazionale il percorso avviato negli ultimi anni con il programma d_Bari, rafforzando una visione del commercio di prossimità come elemento centrale dell’identità urbana e non soltanto come settore economico.

Il percorso di candidatura e tutte le informazioni sulle iniziative sono disponibili sul sito ufficiale baricapitalecommercio2027.it.