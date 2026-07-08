Castellana Grotte e la magia della 'Festa della Trebbiatura'



Sabato 18 luglio nella settecentesca masseria Andriani sede della Pro Loco. Esposizione di trattori d’epoca, musiche e canti popolari, degustazioni dell’Impanata





CASTELLANA GROTTE (BA) - La magia della Trebbiatura di scena a Castellana Grotte sabato 18 luglio. Tra i campi di grano dorati, gli ulivi secolari, la settecentesca Masseria Andriani e l’aria che profuma di fatica e tradizione, si celebra, con attrezzature d’epoca restaurate, la “Festa della Trebbiatura” organizzata dalla Pro Loco di Castellana e dalla Coldiretti, con il patrocinio del Comune nell’ambito del cartellone “Piazza d’estate”.





Un vero e proprio spaccato di vita rurale che permetterà ai bambini e agli adulti, di osservare da vicino il processo di separazione del grano dalla paglia.





Obiettivo dell’iniziativa è quello di rievocare una grande festa identitaria e celebrare la spiritualità, la memoria contadina e la convivialità con mostre di vecchi trattori, dibattiti, musiche e canti popolari, degustazioni di prodotti della tradizione e tanta allegria.





Al tramonto la masseria Andriani, sede della Pro Loco, si riempirà di profumi intensi con l’apertura degli stand enogastronomici forniti di una vasta gamma di prodotti del territorio, dal vino all’olioEVO, pasta, farine, frutta e confetture artigianali. Sull’Aia della settecentesca Masseria Andriani una postazione interamente dedicata alla degustazione “dell’Impanata di Concetta”, le delizie della Coldiretti e degustazione di rosati, negroamaro e primitivo della pluripremiata Cantina Tenuta Viglione. Alle 19 apertura ed inaugurazione “Festa” alla presenza delle autorità con la benedizione del raccolto e delle macchine agricole per poi assistere alla Trebbiatura, nello straordinario uliveto riccodi arbusti sinuosi e contorti, utilizzando una vecchia macchina d’epoca “Artemio Bubba” di proprietà della Famiglia Longo Marchitelli di Castellana. Previsto anche uno spazio, gestito dal “GAL Terra dei Trulli e di Barsento”, che fornirà informazioni utili sulle recenti disposizioni e novità normative nel campo agroalimentare. Come in ogni festa che si rispetti, con il gruppo “Pugliabella”, la musica della tradizione orale, dei balli popolari, dei ritmi tramandati di generazione in generazione, farà ballare, piccoli e grandi sotto le stelle.





Ore 22 Dy set con “Io Pino”. Info 3933324638; 3316700270