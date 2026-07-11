Bari, aggressione nel quartiere San Pio: due uomini colpiti con bottiglie e stecche da biliardo

BARI - Momenti di paura nella serata di ieri nel quartiere, dove un’aggressione ha scosso i residenti della zona.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20 in via della Gioia, nei pressi di una sala biliardo situata sotto i portici. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di persone sarebbe arrivato a bordo di due auto di grossa cilindrata. Una volta scesi dai mezzi, gli aggressori avrebbero raggiunto due uomini e li avrebbero colpiti utilizzando bottiglie e stecche da biliardo.

Ad avere la peggio uno dei due, che ha riportato ferite lievi. La vittima, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona e il patrimonio, è stata soccorsa dopo l’aggressione.

L’episodio ha provocato momenti di forte tensione tra i presenti: in strada, infatti, c’erano diverse persone e anche alcuni bambini che stavano giocando, costretti ad assistere alla scena e a cercare riparo.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e gli agenti della Squadra Mobile di Bari, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Le indagini sono in corso.