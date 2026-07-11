Art Nouveau Week 2026, la Puglia celebra il Liberty con tre giorni di itinerari, arte e cultura

BARI - Dalla Puglia ospita la fase conclusiva dell’, il festival dedicato alla riscoperta delle architetture, delle arti decorative e delle trasformazioni urbane tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento.

La manifestazione, promossa dall’Associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali, propone un ricco calendario di appuntamenti tra Bari, Lecce, Bisceglie, Rutigliano, Taranto, Acquaviva delle Fonti e Bitonto, con visite guidate, sessioni di disegno dal vero, una mostra d’arte contemporanea e un convegno conclusivo.

L’obiettivo è valorizzare un patrimonio diffuso nel quale il linguaggio Art Nouveau incontra la cultura mediterranea, il paesaggio costiero, le tradizioni artigianali e lo sviluppo delle città pugliesi del primo Novecento.

Domenica 12 luglio: itinerari tra Bari, Lecce, Rutigliano e Bisceglie

La giornata inaugurale si apre alle 9.00 a Bari con la visita guidata “Il Quartiere Madonnella, tra il lungomare ed il cerchio di ferro”, un percorso alla scoperta di uno dei quartieri simbolo della crescita urbana barese, tra edifici residenziali, decorazioni e architetture sviluppatesi tra il mare e la ferrovia.

Nel pomeriggio, alle 17.30 a Lecce, spazio all’itinerario “Barocco, Rococò e Liberty. Specchio della metamorfosi”, dedicato al dialogo tra i diversi linguaggi artistici che hanno caratterizzato il volto della città.

Alle 18.00 a Rutigliano sarà possibile partecipare alla visita “Liberty a palazzo tra gioielli, abiti e affreschi”, un percorso dedicato all’idea di Liberty come arte totale, capace di coinvolgere architettura, moda, pittura e decorazione degli interni.

Sempre alle 18.00 a Bari appuntamento con “Visioni Art Nouveau nel disegno dal vero”, iniziativa rivolta ad artisti, studenti e appassionati che potranno reinterpretare attraverso il disegno dettagli e scorci urbani.

La giornata si chiuderà alle 19.00 a Bisceglie con “La Belle Époque: percorso tra le architetture Liberty a Bisceglie”, alla scoperta di ville, palazzi e testimonianze decorative del nuovo gusto novecentesco.

Lunedì 13 luglio: il Liberty sul lungomare barese

Lunedì 13 luglio alle 16.30 a Bari sarà protagonista il percorso “Il Lungomare del Ventennio e tre diverse tipologie di edilizia”, dedicato alle trasformazioni urbanistiche del fronte mare e al rapporto tra architettura, funzioni pubbliche e modernizzazione della città.

Alle 18.00, sempre nel capoluogo pugliese, nuova sessione di disegno dal vero con ritrovo in via Sparano, per osservare facciate, ornamenti e dettagli legati alla modernità novecentesca.

Martedì 14 luglio: il convegno finale a Bari

La giornata conclusiva dell’Art Nouveau Week si aprirà alle 10.00 a Bari, nella Sala comunale del Palazzo della Città, con il convegno:

“Art Nouveau: l’orizzonte moderno dell’arte tra natura e innovazione”.

L’incontro sarà moderato dall’avvocata Valentina Palmigiani e vedrà gli interventi del sindaco di Bari Vito Leccese, dell’assessora alle Culture Paola Romano e di Andrea Speziali, presidente dell’Associazione Italia Liberty.

Tra i temi affrontati: la geometria e l’ornamento nella maiolica Jugendstil con Heike Maria Johenning, il rapporto tra Liberty, architettura e città costiere con l’architetto Ettore Sessa, l’architettura Liberty nella zona Umbertina con Annamaria Ferretti, le ville della Belle Époque barese con Marco Montrone, fino al rapporto tra creatività e nuove tecnologie con Amelia Tomasicchio.

Gli ultimi itinerari tra Taranto, Acquaviva, Bitonto e Lecce

Sempre martedì 14 luglio, alle 10.00 a Taranto, sarà possibile partecipare alla visita “Un nuovo volto dalla città vecchia alla nascita del Borgo Umbertino”, dedicata alla trasformazione della città tra Ottocento e Novecento.

Alle 17.00 ad Acquaviva delle Fonti spazio a “Bassorilievi e ferri battuti del modernismo”, mentre a Bitonto si terrà una sessione di disegno dal vero.

A Lecce, alle 18.00, il disegno dal vero sarà seguito alle 18.30 dalla visita “Architetture di sale, itinerario Liberty sul confine dei due mari”, dedicata alla particolare interpretazione salentina del modernismo.

A Bari la mostra “Il Soffio contemporaneo del Liberty”

Fino al 14 luglio, il Palazzo della Città di Bari ospita la mostra personale di Andrea Speziali dal titolo “Il Soffio contemporaneo del Liberty”, curata da Isidora Soleti e Domenico Attademo.

L’esposizione mette in dialogo pittura, grafica e scultura contemporanea con litografie originali d’epoca, proponendo una riflessione sul Liberty come linguaggio ancora attuale.

Particolare rilievo assumono le due sculture superstiti provenienti dall’antico Palazzo della “Gazzetta del Mezzogiorno”, testimonianza della necessità di tutelare il patrimonio architettonico storico.

Le sculture Liberty di sabbia a Pane e Pomodoro

Tra le iniziative del programma anche “Sculture Liberty di sabbia”, ospitata sulla spiaggia libera di Pane e Pomodoro a Bari, dove la sabbia diventa materia creativa per reinterpretare motivi floreali, linee sinuose e forme ispirate all’Art Nouveau.

Con gli appuntamenti dal 12 al 14 luglio, l’Art Nouveau Week 2026 conclude il suo percorso pugliese dopo aver coinvolto anche Brindisi, Galatone e Nardò, confermando il valore del Liberty come patrimonio culturale capace di unire storia, arte e identità dei territori.