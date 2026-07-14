Bari, al Teatro Abeliano il musical “Il sogno di un re”: sul palco gli allievi di Unika con Attilio Fontana e Maurizio Semeraro

BARI - Un viaggio tra musica, teatro e spiritualità arriva al Teatro Abeliano di Bari con il musical, liberamente tratto e ispirato dalla celebre opera musicale

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 17 luglio alle ore 21 al Teatro Abeliano, con ingresso gratuito, nell’ambito della rassegna “Luna barese” organizzata dal Gruppo Abeliano di Vito Signorile all’interno del cartellone estivo cittadino “Le Due Bari”.

La rappresentazione è la restituzione finale del Laboratorio Musicale dell’Accademia dello Spettacolo Unika, un percorso formativo dedicato al musical performing che ha coinvolto gli allievi in un intenso lavoro tra canto, danza e recitazione.

Un laboratorio di oltre 30 ore tra canto, danza e recitazione

Il progetto è stato condotto da Attilio Fontana e Maurizio Semeraro, impegnati in questi giorni nella sede di Unika in via Padre Massimiliano Kolbe 3/a.

Il workshop, con oltre 30 ore di formazione, ha avuto come obiettivo lo sviluppo delle competenze sceniche degli allievi attraverso lo studio del movimento, del personaggio e delle scene più significative dell’opera originale.

Sul palco saranno proprio i partecipanti al laboratorio a dare vita a una rilettura intensa e personale della storia di San Pio da Pietrelcina, raccontato tra fede, sacrificio, lotte interiori e dimensione umana.

Una storia di fede e di sogni raccontata dalle nuove generazioni

“Il sogno di un re” mette al centro temi universali come la forza del sogno, la ricerca spirituale e il valore del sacrificio, riletti attraverso lo sguardo delle nuove generazioni.

Il frate cappuccino di Pietrelcina sarà rappresentato come un uomo chiamato a una missione profonda, un vero combattente di Dio, in un racconto capace di unire storia e spiritualità.

Lo spettacolo avrà la direzione artistica di Sabrina Speranza e sarà impreziosito dalla presenza di Attilio Fontana, anche in veste di regista, e di Maurizio Semeraro, entrambi coinvolti come mentori e narratori.

“Ciò che rende questo appuntamento davvero speciale è il fatto che si tenga in Puglia, terra in cui le radici di questa storia e la devozione a San Pio sono più vive e intense che mai – dichiara Attilio Fontana -. Questa esperienza permetterà alle ragazze e ai ragazzi di riscoprire e vestire i panni di un popolo che fa parte del loro stesso sangue, interpretando una storia che li riguarda da vicino”.

Semeraro sottolinea invece il valore formativo dell’esperienza: “I ragazzi avranno l’opportunità di misurarsi come veri professionisti. Insieme porteranno in scena un estratto del materiale di lavoro tratto dal celebre musical Padre Pio Actor Dei, che sarà in tournée dalla prossima stagione. L’opera offre gli ingredienti perfetti per una messa in scena completa, integrando recitazione, canto e coreografia, alternando brani emozionali a momenti di grande spettacolarità”.

Attilio Fontana e Maurizio Semeraro, due protagonisti del musical italiano

Attilio Fontana, nato a Roma nel 1974, è attore, cantante e performer. Ha interpretato numerosi spettacoli teatrali e musical, tra cui “Vacanze Romane”, “Hair”, “Actor Dei”, “Tosca Amore Disperato” e “Cenerentola.com”. Ha lavorato anche in televisione, partecipando a fiction Rai e Mediaset, e nel 2013 e 2014 ha conquistato il titolo di Campione e Super Campione nel programma di Rai Uno “Tale e Quale Show”.

Maurizio Semeraro, nato a Taranto nel 1983, si è formato all’Accademia Unika di Bari. Nel corso della sua carriera ha preso parte a importanti produzioni teatrali e musical come “Actor Dei”, “Poveri ma Belli”, “I Promessi Sposi”, “Aladin”, “Rapunzel”, “Billy Elliot”, “Evita” e “Robin Hood”. È inoltre componente dei Mezzotono, formazione pugliese di musica a cappella con cui ha portato la propria arte in diversi Paesi del mondo.

L’appuntamento del 17 luglio rappresenta dunque non solo uno spettacolo, ma anche il momento conclusivo di un percorso di formazione artistica che porta sul palco talento, passione e nuove energie del teatro musicale pugliese.



