TarantoGO, la città a portata di mApp: nasce l’ecosistema digitale che unisce turismo, commercio, cultura e servizi



Sviluppata da Crypteia S.r.l., la piattaforma accompagna cittadini e visitatori alla scoperta di Taranto attraverso mappe interattive, informazioni aggiornate, eventi, mobilità, offerte, servizi accessibili e assistenza digitale. Attivo anche un Info Point al Terminal Crociere per la stagione 2026.





TARANTO – Non una semplice applicazione turistica, ma un vero e proprio ecosistema territoriale capace di mettere in connessione persone, luoghi, attività commerciali, servizi ed esperienze. È questo l’obiettivo di TarantoGO – La città a portata di mApp, la piattaforma digitale sviluppata da Crypteia S.r.l. per offrire a cittadini, turisti e crocieristi un nuovo modo di conoscere, vivere e attraversare Taranto.





Disponibile gratuitamente sui principali store digitali, TarantoGO riunisce in un unico ambiente tutto ciò che serve per orientarsi in città, scoprire luoghi di interesse, consultare eventi, individuare attività commerciali, organizzare gli spostamenti e accedere a informazioni e servizi utili.





Attraverso una mappa interattiva, l’utente può cercare punti di interesse, ristoranti, strutture ricettive, spiagge, itinerari, servizi, negozi e iniziative presenti sul territorio. La piattaforma integra inoltre contenuti dedicati alla cultura, alla mobilità, al turismo, allo shopping e al tempo libero, con informazioni costantemente aggiornate e un assistente digitale pensato per accompagnare l’utente durante la propria esperienza.





Un’unica piattaforma per vivere Taranto





Tra le principali sezioni presenti nell’app figurano: luoghi da visitare e itinerari; ristorazione e strutture ricettive; eventi, tour e biglietti; lidi, spiagge e territorio jonico; mobilità e servizi cittadini; informazioni utili e supporto digitale; notizie e aggiornamenti; servizi dedicati all’accessibilità; attività commerciali, promozioni e opportunità di acquisto.

Una particolare attenzione è riservata al rapporto tra innovazione e commercio locale attraverso ShoppingGO, la card digitale integrata che consente di accedere a convenzioni, offerte, vantaggi e iniziative promosse dalle attività aderenti.

Gli utenti possono accumulare GoPoints, consultare i negozi convenzionati, riscattare promozioni e conoscere nuove realtà commerciali, contribuendo alla creazione di una rete territoriale capace di generare valore sia per i consumatori sia per le imprese.





Dal digitale all’accoglienza fisica





Il progetto TarantoGO non si limita alla dimensione online. Per la stagione crocieristica 2026 è stato infatti attivato un Info Point presso il Terminal Crociere del Porto di Taranto, dedicato all’accoglienza, all’orientamento e all’assistenza dei visitatori in arrivo in città.

L’Info Point rappresenta il collegamento concreto tra la piattaforma digitale e il territorio: i crocieristi possono ricevere informazioni, consultare mappe, conoscere itinerari, eventi e servizi, scaricare l’app e ottenere supporto per organizzare al meglio il proprio soggiorno.

Un presidio pensato per trasformare ogni arrivo in un’esperienza semplice, accessibile e coinvolgente, accompagnando i visitatori dal porto verso il centro cittadino, le attività commerciali, i luoghi culturali e le principali attrazioni di Taranto e del territorio jonico.





Tecnologia al servizio del territorio





«Con TarantoGO vogliamo superare il concetto tradizionale di applicazione turistica e costruire un’infrastruttura capace di connettere l’intero territorio», dichiara Angelo Candelli, CEO di Crypteia S.r.l.

«La piattaforma mette insieme turismo, commercio, cultura, eventi, mobilità, servizi e accessibilità. Ogni smartphone può diventare un info point digitale e ogni attività aderente può trasformarsi in un nodo attivo della rete cittadina. Il nostro obiettivo è rendere Taranto più semplice da conoscere, più accessibile e maggiormente connessa alle esigenze di chi la vive e di chi la visita».

TarantoGO nasce quindi come uno strumento aperto e in continua evoluzione, destinato ad arricchirsi attraverso il coinvolgimento di operatori economici, strutture ricettive, associazioni, organizzatori di eventi, istituzioni e realtà culturali.





Un nuovo modello di promozione territoriale





Il progetto punta a rafforzare l’immagine di Taranto come destinazione innovativa, accogliente e accessibile, offrendo al territorio uno strumento coordinato di informazione e promozione.

La presenza sulle piattaforme digitali, l’assistenza integrata, le mappe, i servizi commerciali e l’attività dell’Info Point consentono di creare un percorso continuo tra il momento dell’arrivo, la scoperta della città e l’interazione con le realtà locali.

TarantoGO è la città a portata di mApp: un unico ecosistema per scoprire, orientarsi, partecipare, acquistare e vivere Taranto ogni giorno.