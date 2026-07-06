Bari, al via i sopralluoghi nei mercati comunali: prima tappa al "Madonna del Carmelo"

– Sono partiti questa mattina i sopralluoghi nei mercati comunali coperti promossi dalla Seconda Commissione consiliare permanente, insieme all'assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, nell'ambito del piano di riqualificazione delle strutture mercatali cittadine.

La prima visita si è svolta al mercato "Madonna del Carmelo", in corso Mazzini, alla presenza del presidente della Commissione Nicola Loprieno e di alcuni consiglieri comunali.

L'iniziativa rientra nel programma dell'amministrazione comunale che ha destinato 1 milione e 200mila euro, provenienti dall'avanzo di amministrazione, agli interventi di manutenzione straordinaria dei mercati cittadini. L'obiettivo è individuare le criticità più urgenti, definire un cronoprogramma dei lavori e migliorare le condizioni delle strutture sia per gli operatori sia per i cittadini.

«Abbiamo avviato una ricognizione complessiva per individuare le principali criticità manutentive dei mercati comunali – ha dichiarato il presidente della Commissione, Nicola Loprieno – così da predisporre un piano organico di interventi che tenga conto delle esigenze degli operatori e dell'utenza».

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore Pietro Petruzzelli, che ha sottolineato come i sopralluoghi consentano di condividere le priorità dell'amministrazione e di utilizzare al meglio le risorse stanziate per la manutenzione dei mercati.

Durante l'ispezione sono emerse alcune criticità prioritarie. In particolare, sarà necessario intervenire nell'area antistante il mercato ittico, dove la pavimentazione risulta deteriorata a causa delle infiltrazioni d'acqua che negli anni hanno provocato anche un cedimento del pavimento in prossimità della canalina di raccolta. Previsti inoltre lavori sulle saracinesche dei box attualmente inutilizzati, interessate da fenomeni di ossidazione, oltre a interventi per la riorganizzazione dell'area parcheggio e il potenziamento del servizio di pulizia.

Il calendario dei sopralluoghi proseguirà già domani con una visita al mercato "Santa Scolastica", in via Papa Giovanni XXIII.