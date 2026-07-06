'Opportunità in Tour': parte il piano delle presentazioni itineranti nei comuni dell’Alto Salento



Appuntamenti presso tutti comuni dell’area per la presentazione dei nuovi bandi rivolti alle imprese del territorio





Dopo la presentazione ufficiale alla stampa del Piano di Azione Locale 2023-27 avvenuta il 25 giugno presso la sede del GAL Alto Salento, alla presenza dei rappresentanti di organizzazioni di categoria del mondo agricolo, di diversi imprenditori e cittadini e dei Sindaci dei Comuni dell’Alto Salento, parte un calendario incontri di presentazione dei bandi a sostengo delle imprese locali “Opportunità in Tour”.





Il Piano di Azione Locale 2023-2027, con una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro da investire sul territorio dei 7 comuni dell’Alto Salento, è composto da 5 azioni di sviluppo territoriale che diventeranno bandi utili al sostegno delle iniziative d’impresa nel settore agricolo, del commercio, servizi e artigianato e interventi a supporto degli enti Locali.





Il primo bando in pubblicazione è l’Azione “Pacchetto Start-up”. Un bando multintervento per l’avvio di nuove iniziative di impresa (start-up) e/o chi intende diversificare la propria attività esistente con nuovi rami d’impresa. Il “Pacchetto Start” contempla due linee di intervento: l’aiuto all’investimento del 50% a fondo perduto per spese di ristrutturazione, acquisto di arredi, macchinari, attrezzature e tecnologia, con un massimale di investimento per singolo progetto di 100.000 euro e un premio per l’avvio di un nuovo progetto d’impresa, con un contributo massimo di 25.000 euro.





Il piano di animazione territoriale prevede un calendario di sette incontri di presentazione organizzati di concerto con le amministrazioni dei 7 Comuni dell’Alto Salento:

- 08 luglio 2026 ore 19:00 - Comune di San Michele Salento, in piazza centrale

- 10 luglio 2026 ore 19:00 - Comune di Villa Castelli, in piazza Municipio

- 13 luglio 2026 ore 19:00 - Comune di Ceglie Messapica, presso il MAAC

- 14 luglio 2026 ore 19:00 - Comune di Carovigno, presso il Castello Dentice Di Frasso

- 15 luglio 2026 ore 19:00 - Comune di Ostuni, presso il GAL Alto Salento 2020

- 23 luglio 2026 ore 19:00 – Comune di San Vito dei Normanni, presso Sala Consiliare

- 29 luglio 2026 ore 19:00 – Comune di Brindisi, presso ex convento Santa Chiara





Agli incontri seguiranno sessioni di approfondimento con le associazioni di categoria, gruppi d’interesse e singoli per favorire ogni dettaglia delle opportunità di finanziamento.