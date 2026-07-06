Bari, prosegue la riqualificazione di via Manzoni: nuove piantine nelle aiuole e basolato quasi completato

– Proseguono i lavori di riqualificazione di via Manzoni. Questo pomeriggio, alle 18.30, l'assessore alla Cura del territorioparteciperà alla passeggiata ecologica organizzata dai volontari di Retake Bari, durante la quale saranno ripiantate una decina di essenze rubate dalle aiuole davanti alla scuola dell'infanzia Manzari Buonvino.

«L'avevamo promesso ai bambini e alle bambine che ogni giorno attraversano via Manzoni per raggiungere la loro scuola – ha dichiarato Scaramuzzi –. Nessun atto di inciviltà potrà fermare la nostra ostinazione. Crediamo fortemente nel potenziale della nuova via Manzoni come spazio di socialità e comunità».

Intanto il cantiere procede con il recupero dello storico basolato in pietra lavica lungo il primo isolato, tra piazza Garibaldi e via Abate Gimma. La fascia centrale della pavimentazione è ormai quasi completata, mentre i lavori interessano ora le aree laterali. Nei prossimi giorni sarà ultimato lo scavo sul lato sinistro della strada, seguito dalla posa delle nuove basole, con l'obiettivo di riaprire l'intero isolato ai pedoni entro la metà di luglio.

Parallelamente prosegue anche la piantumazione del verde urbano: sul primo tratto sono già stati messi a dimora dodici alberi di terebinto, specie sempreverde, intervento che sarà replicato anche nel successivo isolato fino a via Calefati.

Sono già stati restituiti alla fruizione i tratti compresi tra corso Italia e via Crisanzio, dove il progetto ha previsto nuovi alberi ed essenze vegetali per migliorare la qualità ambientale dello spazio pubblico.

Avanza anche la realizzazione delle pavimentazioni decorative che richiamano la tradizione tessile della strada. Dopo le trame "Scottish" e "alla greca", sta prendendo forma il nuovo disegno "a rombi" tra via Dante e via Principe Amedeo, caratterizzato dall'alternanza di basole bianche e nere. Successivamente sarà realizzata la pavimentazione con motivo "opus spicatum" nel tratto tra via Dante e via Nicolai.

L'ultima fase del restyling interesserà infine l'area di piazza Risorgimento, completando il progetto che trasformerà circa 750 metri di via Manzoni in un viale alberato a prevalente fruizione pedonale.