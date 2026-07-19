Bari, al via nuovi cantieri nel Murattiano: il Comune invita a lasciare l’auto e usare mezzi alternativi

BARI - Da lunedì il traffico nel centro dipotrebbe subire importanti ripercussioni a causa dell’apertura contemporanea di diversi cantieri stradali nel quartiere, cuore commerciale e direzionale della città.

Gli interventi riguarderanno in particolare i lavori in via Argiro e l’avvio dei cantieri legati al progetto BRT (Bus Rapid Transit), il nuovo sistema di trasporto pubblico veloce destinato a modificare la mobilità urbana. La presenza simultanea di più aree di lavoro potrebbe determinare rallentamenti, modifiche alla viabilità e disagi per automobilisti e residenti.

Per questo motivo l’amministrazione comunale di Bari ha rivolto un appello ai cittadini e ai pendolari affinché, per gli spostamenti verso il centro, evitino il più possibile l’utilizzo dell’automobile privata.

L’invito è a privilegiare mezzi pubblici, biciclette e forme di mobilità alternativa, così da ridurre la pressione sul sistema viario e limitare gli effetti dei cantieri sulla circolazione.

I lavori proseguiranno per i prossimi mesi e il Comune sottolinea che la collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per gestire la fase di trasformazione urbana e contenere i disagi durante l’intera durata degli interventi.