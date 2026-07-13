Bari, centri estivi inclusivi: 70 bambini con disabilità grave accolti nei campi cittadini

BARI - Il sindaco di Bari Vito Leccese e l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola hanno visitato il centro estivo organizzato dall’Asd Snupy Calcio di Carbonara, una delle realtà inserite nel Catalogo comunale dei Centri estivi 2026 che ha registrato una delle maggiori adesioni da parte di bambini e ragazzi con disabilità grave.

La visita è stata l’occasione per incontrare famiglie, educatori e operatori e verificare direttamente gli effetti della misura straordinaria voluta dall’amministrazione comunale per garantire una partecipazione realmente inclusiva alle attività estive.

Il Comune di Bari ha infatti stanziato ulteriori 112mila euro per assicurare l’accoglienza dei minori con disabilità grave attraverso un rapporto educativo dedicato, con un operatore assegnato a ciascun bambino. Grazie a questo intervento, sono 70 i bambini e ragazzi che stanno partecipando per quattro settimane alle attività dei centri estivi cittadini, sui 93 posti complessivamente messi a disposizione dall’amministrazione.

«Sono molto soddisfatto della risposta degli organizzatori dei campi estivi iscritti al Catalogo comunale al mio personale richiamo all’inclusione e all’accoglienza dei minori con disabilità – ha dichiarato l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola –. Anche grazie alla misura straordinaria che questa amministrazione ha voluto fortemente introdurre, con la previsione di 93 posti per bambini e ragazzi con disabilità grave, possiamo annunciare con soddisfazione che 70 minori hanno trovato accoglienza per quattro settimane nei centri estivi della città grazie al voucher messo a disposizione dal Comune di Bari».

L’assessore ha sottolineato come l’inclusione dei minori con disabilità rappresenti uno dei principi fondamentali delle politiche educative e sociali dell’amministrazione.

«Confidiamo nella collaborazione di tutti i soggetti gestori affinché nessun bambino o bambina sia privato della possibilità di partecipare alle attività estive – ha aggiunto Lacoppola – e affinché i centri estivi possano rappresentare per l’intera comunità cittadina un’esperienza concreta di inclusione e pari opportunità».

L’iniziativa rientra nel programma dell’amministrazione comunale volto a rafforzare l’accessibilità dei servizi educativi e ricreativi, sostenendo la partecipazione dei bambini con disabilità alle attività insieme ai loro coetanei. La presenza del sindaco Leccese e dell’assessore Lacoppola al centro Snupy Calcio ha rappresentato anche un momento di confronto diretto con chi ogni giorno opera sul campo per rendere effettivo il principio dell’inclusione.