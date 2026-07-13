Roberto Lipari a Capurso con “L’ultimo spettacolo”: comicità e riflessione sul sagrato della Basilica

CAPURSO - Sarà Roberto Lipari il protagonista della sesta edizione de “La Puglia che ride”, la rassegna di cabaret che torna ad animare l’estate di Capurso con una serata all’insegna dell’ironia e della riflessione. L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 luglio alle ore 21.15 sul suggestivo sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo, dove il comico siciliano porterà in scena il suo nuovo spettacolo dal titolo

Dopo il successo dei precedenti tour e la popolarità conquistata anche attraverso le sue partecipazioni televisive, Lipari torna sul palco con un progetto che supera i confini del classico monologo comico, trasformando lo spettacolo in un momento collettivo di confronto sul presente attraverso la forza dell’ironia.

Al centro dello show una domanda: cosa faremmo se sapessimo di essere davanti all’ultima occasione per dire ciò che pensiamo? Da questo interrogativo prende forma un racconto che affronta, con leggerezza e profondità, le contraddizioni della società contemporanea.

Nel mirino dell’artista siciliano finiscono la politica, il futuro delle nuove generazioni, il rapporto con la tecnologia e il complesso legame con le proprie radici. In un’epoca segnata dalla velocità e dal rumore della comunicazione digitale, Lipari invita il pubblico a fermarsi e osservare la realtà con uno sguardo diverso, capace di cogliere il lato paradossale delle situazioni quotidiane.

Con il suo stile diretto e coinvolgente, il comico trasforma l’attualità in una sequenza di racconti e battute nei quali il pubblico può riconoscersi, tra difetti, abitudini e piccole ossessioni collettive. Dietro la risata emerge però anche una dimensione più intima, fatta di emozioni e domande sul futuro.

“Il teatro è l’unico posto dove la finzione serve a dire la verità” è il filo conduttore dello spettacolo, che mette in scena vizi e speranze dell’Italia contemporanea, raccontando una generazione che continua a credere nella possibilità del cambiamento.

Durante la serata non ci sarà una vera e propria distanza tra artista e spettatori: il pubblico diventerà parte integrante dello spettacolo, in un dialogo continuo tra palco e platea che rende ogni rappresentazione unica.

L’evento è promosso dall’Associazione Promolab716, che anche quest’anno rinnova il proprio impegno nella proposta di appuntamenti dedicati alla comicità italiana, valorizzando il sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo come spazio culturale e luogo di incontro.

I biglietti sono disponibili dalle ore 12 di mercoledì 3 giugno su Ciao Tickets e nei punti vendita autorizzati del circuito. A Capurso il punto vendita accreditato è 101 Caffè, in via Madonna del Pozzo 172.