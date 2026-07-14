Bari, chiude temporaneamente lo store H&M di via Sparano: lavori di ristrutturazione fino all’autunno
BARI - Lo store H&M di via Sparano, nel cuore del centro cittadino di Bari, si prepara a una chiusura temporanea per consentire un importante intervento di rinnovamento degli spazi interni.
Il punto vendita abbasserà le saracinesche dal 20 luglio e la riapertura è prevista in autunno, al termine dei lavori di ristrutturazione.
L’intervento fa parte del piano di rilancio avviato dal gruppo H&M, che nei mesi scorsi aveva annunciato la chiusura di 160 negozi a livello mondiale, confermando però la volontà di investire su alcuni punti vendita considerati strategici, tra cui quello del capoluogo pugliese.
I lavori sono già iniziati nelle scorse settimane, partendo dall’ultimo piano della struttura, e nei prossimi mesi interesseranno progressivamente l’intero negozio.
Durante il periodo di chiusura, i clienti potranno continuare a fare acquisti presso lo store H&M del centro commerciale di Casamassima, come indicato anche attraverso i cartelli informativi affissi all’interno del punto vendita di via Sparano.
L’obiettivo dell’intervento è quello di rinnovare gli ambienti e migliorare l’esperienza di acquisto per i clienti al momento della riapertura.